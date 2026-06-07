Пам’ятнику Булгакову знайшли несподівану заміну: вшанувати хочуть не українця (фото)

Монумент стояв на Андріївському узвозі з 2007 року

У Києві днями демонтували пам’ятник письменнику Михайлу Булгакову — одній із найбільш суперечливих постатей, пов’язаних з українською культурною та імперською спадщиною. Це викликало активне обговорення серед українців, а тепер з'явилася цікава пропозиція щодо заміни пам'ятника Булгакову.

Альтернативу у соцмережі Threads запропонував український підприємець у сфері EdTech, співвласник та генеральний продюсер освітнього холдингу Laba Group Андрій Гайдут. Він пропонує замість пам'ятника Булгакову в Києві встановити памʼятник американському письменнику Стівену Кінгу.

Автор запропонував візуалізацію памятника Стівену Кінгу. Фото: threads.com/@gajdut

Які аргументи наводить Гайдут:

Кінга в Україні любить більше людей, ніж будь-якого іншого письменника

Кінг підтримує Україну

Кінг заборонив видавати свої нові книги в Росії

Кінг хейтить Трампа

Кінг просто "красівий" дід

Стівен Кінг підтримує Україну

Як відомо, Стівен Кінг послідовно підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Письменник регулярно висловлює свою солідарність з українцями та засуджує російську агресію.

Багато коментаторів погоджуються що Кінг гідний пам'ятника у Києві, але зауважують, що ставити пам'ятник при житті — не годиться. Інші ж пропонують альтернативи: Лесь Подерв'янський, Валер'ян Підмогильний.

Чому у Києві знесли пам'ятник Михайлу Булгакову

Скульптура стояла на Андріївському узвозі з 2007 року. Булгаков народився у Києві, але у своїх творах, а зокрема у "Білій гвардії", зображував українців у негативному світлі — недолугими та жалюгідними. Також у його творчості відчувається зневажливе ставлення до української мови.

Михайло Булгаков

Щобільше, у своїх творах Булгаков возвеличував російську армію, яка боролася проти УНР. Він навіть здезертирував з армії Директорії і приєднався до проросійських сил — це був його свідомий політичний вибір.

У 2024 році Український інститут національної пам’яті визнав Булгакова символом російського імперіалізму та українофобії. Народившись у Києві, він не вважав Україну окремою державою. Для Булгакова вона була частиною Російської імперії, а українська мова — лише діалектом російської.

Раніше "Телеграф" розповідав, що блогера Фелікса Редьку "рознесли" за пост про Булгакова. Долучився навіть відомий ветеран війни та громадський діяч Олександр Будько "Терен".