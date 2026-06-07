Вони цього не виносять: копійчані засоби, які змусять мурах забути дорогу у ваш будинок і сад

Допоможуть прості та доступні засоби, до того ж цілком безпечні для здоров’я людини.

Вас хвилює питання, як позбутися мурах у саду чи в будинку? Є кілька досить простих способів, як відлякати комах, позначивши припустимі межі за допомогою запахів.

Як позбутися мурах у приміщенні

Крок 1: Ретельно очистіть поверхню.

Мурах приманюють сміття, залишки їжі та волога. Перший крок до звільнення від мурах — це генеральне прибирання будинку. Якщо ви найчастіше бачите їх на кухні, рекомендуємо прибрати все з комори і протерти кожну полицю.

Крок 2: Протріть забруднену ділянку розчином оцту.

Мурахи ненавидять запах оцту. Змішайте одну частину оцту з однією частиною води у розпилювачі. Розпиліть засіб на кожну полицю, ящик і стільницю, переконавшись, що оброблені всі кути та щілини, а потім протріть ганчіркою або паперовим рушником.

Крок 3: Створіть бордюр із запахами, які ненавидять мурахи.

Після того, як ви наведете порядок, настав час послати мурашкам сигнал триматися подалі. Використовуючи будь-який з наведених нижче інгредієнтів, посипте або розпорошіть засіб на лінію, яку ви не хочете, щоб мурахи перетинали. Чим сильніший запах, тим краще — мурахи природно уникають сильних запахів. Але ця межа буде працювати лише доти, доки зберігається запах, тому важливо оновлювати лінії приблизно раз на місяць. Вам допоможуть:

Кавова гуща

Кориця

Гвоздика

Цедра цитрусових або ефірні олії

Мило або універсальний засіб для чищення

Оцет

Ефірна олія м’яти перцевої

Як позбутися мурах на вулиці

Крок 1: Знайдіть джерело

Ймовірно, ви зможете виявити мурашник у своєму саду або біля фундаменту будинку.

Крок 2: Затопіть мурашник

Доведіть велику каструлю води до кипіння. Обережно винесіть каструлю надвір і повільно вилийте гарячу воду вершину мурашника. Вода, що кипить, затопить мурашник і не дозволить мурахам втекти і знайти притулок у вашому будинку.

Крок 3: Створіть бар’єр.

Це, по суті, зовнішній варіант лінії захисту від мурах, що використовується в приміщенні, але ви можете використовувати сильніші інгредієнти, оскільки запах від них не відчуватиметься постійно. Спробуйте будь-який з наведених нижче матеріалів, щоб створити бар’єр, що перешкоджає проникненню мурах у ваш будинок.

Харчова сода та цукрова пудра

Оцет та вода

Кавова гуща

М’ята

Крок 4: Загерметизувати всі входи.

Найкращий спосіб запобігти проникненню мурах у будинок — переконатися, що вони не зможуть туди потрапити. Закладіть всі тріщини герметиком, закріпіть всі плінтуси, що не щільно прилягають, і закладіть всі отвори в гіпсокартоні.

Також важливо обійти будинок зовні та оглянути фундамент на наявність отворів, тріщин чи інших потенційних місць проникнення мурах та інших шкідників.

Як позбутися мурах вдома і на вулиці. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна проганяти мурах з півонії.