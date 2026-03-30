Медали и улыбки: как в селе на Черниговщине развивают детский спорт во время войны

В селе Ивангород Ичнянского района Черниговской области в конце марта состоялся традиционный турнир по футзалу "Івангородське дівча". Он собрал юных спортсменок в спортивном зале местного лицея. Приняли участие три команды — "Торнадо", "Шпильки" и "Амазонки", которые соревновались по круговой системе. Золото завоевали игроки "Амазонки".

В начале полномасштабного вторжения эта местность была оккупирована вражеской армией. По детской площадке проехался танк. Следы тех дней все еще присутствуют в Ивангороде. Однако как только украинцы прогнали оккупантов со своей земли, здесь сплотилось особое сообщество.

Различные спортивные события в селе стали регулярными с осени 2023 года — благодаря инициативе неравнодушных меценатов во главе с Михаилом Ревой. Благотворители развивают здесь не только девичий футбол, но и спортивную секцию. Для этого в село пригласили специалиста из Сумщины, тренера Николая Клюса.

" Я сам родом из села, поэтому знаю, насколько важно развиваться разносторонне. У детей должны быть возможности. Им нужно где-то проводить время с пользой. Обучение, спорт, интересный досуг — это все должно быть. И мы взрослые должны обеспечивать им счастливое детство на все вызовы настоящего ", — говорит Михаил Рева.

Как живет спортивный Ивангород и почему бизнесу стоит перенимать этот опыт

Несмотря на войну, дети в деревне продолжают тренироваться и соревноваться. В Ивангороде — более 60 детей, 28 из них постоянно вовлечены в активный досуг. Также в Ивангород приезжают дети из соседнего Крупичполя.

Тренировки у ребят проходят по 3-4 раза в неделю. Занимаются разные возрастные категории: дети и юношество. Часто это тренировка смешанных команд, когда ребята вместе. Есть также отдельно ветеранская команда. В приоритете футбол и футзал, но ими не ограничиваются. В селе уже проводили турниры по настольному теннису, игры в шахматы и шашки, пулевой стрельбы из пневматической винтовки.

"Ритуалы как на Олимпийских играх. Построение, поздравление, минута молчания в знак уважения погибшим воинам. Каждая футбольная команда имеет свой вымпел. А каждый участник соревнований всегда получает грамоты. Победителей отмечаем наградами: медалями, кубками. А также всегда отмечаются индивидуальные достижения. Все делаем так, чтобы чувствовался настоящий спортивный праздник", – делится тренер Николай Клюс.

Значительное внимание уделено материальной базе: все дети снабжены формой (по два комплекта), инвентарем и мячами. Улучшена инфраструктура — установлены новые футбольные ворота, обновлено освещение в спортивном зале Ивангородского лицея. Все расходы покрывает Михаил Рева.

Проект имеет и массивную воспитательную составляющую. У детей формируется культура поведения, уважение к сопернику, командный дух. После соревнований проводится анализ не только игры, но и поведения участников.

Кроме регулярных занятий, организуются велопрогулки, отдых на природе, купание, экскурсии. Зимой на пруду дети расчищали лед и дружно встали на коньки. Важной частью есть познавательные поездки: дети посещают исторические места, где знакомятся с историей Украины. Уже были в Батурине, Качановке, Сокиринцах, Тростянецком дендропарке, на малой родине Александра Довженко в Сосновке.

Проект для детей выполняет еще одну важную функцию – отвлекает их от негативного информационного шума и чрезмерного использования гаджетов, вовлекая их в активную жизнь.

В результате отдельные дети уже демонстрируют спортивный прогресс, их таланты замечают на турнирах вне населенного пункта, когда проводятся выездные соревнования. В то же время главной целью остается привлечение детей к здоровому, активному и социально полезному образу жизни.