Сергій Флеш поранений: ким є насправді головний експерт зі зв'язку та радник міністра

Він аналізує російські дрони та системи зв’язку

Радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов отримав поранення після удару дрона-камікадзе. Він відомий широкому колу передусім як Сергій Флеш, блогер, який розповідає про радіотехнології, дронів тощо. "Телеграф" зібрав, що відомо про його кар'єрний шлях.

Що потрібно знати:

З 2026 року Сергій Флеш радник міністра оборони України

Має освіту у сфері військового зв’язку

Працював у телеком-компаніях

У 2022 році допомагав організувати зв’язок на Київщині

Аналізує російські дрони, РЕБ і системи зв’язку

З 25 січня 2026 року Сергій Бескрестнов є позаштатним радником міністра оборони України. Проте не всі знають, що він має професійну військову освіту — у 1997 році закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку за спеціальністю, пов’язаною з радіо- та космічним зв’язком.

Пізніше вивчав сучасні технології мобільного та радіорелейного зв’язку та працював на різних посадах у телеком-компаніях, зокрема "Українські радіосистеми" та "Український мобільний зв’язок" UMC.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Бескрестнов долучився до оборони Київщини разом із 3-м полком Сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв’язку на півночі області, що допомагала отримувати інформацію про пересування російських військ.

З квітня 2022 року "Флеш" зосередився на консультаціях і навчанні військових. Він створив систему технічної підтримки для зв’язківців ЗСУ та Нацгвардії, а також займається аналізом російської техніки — зокрема засобів РЕБ, РЕР, зв’язку та безпілотників.

Сергій Флеш демонструє антену супутникової навігації з "шахеда", 2025 р/ Фото: особиста сторінка на фейсбуці

У 2026 році Бескрестнов став радником міністра оборони. Його експертиза охоплює радіозв’язок, системи РЕБ і розвідку. За словами міністра, його досвід має допомогти Україні отримати технологічну перевагу, зокрема у протидії дронам.

Міністр оборони України Михайло Федоров та Сергій Бескрестнов/ Фото: особиста сторінка на фейсбуці

За свою діяльність він отримав низку відзнак, зокрема за участь в обороні Київської області, а також нагороди Міністерства оборони та Збройних сил України, зокрема "Хрест Сухопутних військ" та медаль "За сприяння захисту України".

