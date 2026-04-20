Сергей Флеш ранен: кем на самом деле является главный эксперт по связям и советник министра

Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов получил ранения после удара дрона-камикадзе. Он известен широкому кругу прежде всего как Сергей Флеш, блогер, рассказывающий о радиотехнологиях, дронах и т.д. "Телеграф" собрал, что известно о его карьерном пути.

С 25 января 2026 Сергей Бескрестнов является внештатным советником министра обороны Украины. Однако не все знают, что у него профессиональное военное образование — в 1997 году окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности, связанной с радио- и космической связью.

Позже изучал современные технологии мобильной и радиорелейной связи и работал на разных должностях в телеком-компаниях, в частности, "Украинские радиосистемы" и "Украинская мобильная связь" UMC.

После начала полномасштабного вторжения России Бескрестнов присоединился к обороне Киевской области вместе с 3-м полком Сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере области, помогавшую получать информацию о передвижении российских войск.

С апреля 2022 года "Флэш" сосредоточился на консультациях и обучении военных. Он создал систему технической поддержки для связистов ВСУ и Нацгвардии, а также занимается анализом российской техники — в том числе средств РЭБ, РЭР, связи и беспилотников.

Сергей Флеш демонстрирует антенну спутниковой навигации с "шахеда", 2025 г./ Фото: личная страница на фейсбуке

В 2026 году Бескрестнов стал советником министра обороны. Его экспертиза охватывает радиосвязь, системы РЭБ и разведку. По словам министра, его опыт должен помочь Украине получить технологическое преимущество, в частности, в противодействии дронам.

Министр обороны Украины Михаил Федоров и Сергей Бескрестнов/ Фото: личная страница на фейсбуке

За свою деятельность он получил ряд знаков отличия, в частности за участие в обороне Киевской области, а также награды Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, в частности "Крест Сухопутных войск" и медаль "При содействии защиты Украины".

