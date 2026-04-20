300 доларів за право на захист: як зараз видають дозволи на зброю в Україні та що може змінитися (інфографіки)

ККУ чітко окреслює, коли можна використовувати способи самозахисту

Трагедія у Києві, коли озброєний чоловік розстрілював перехожих, а потім взяв заручників, сколихнула нову дискусію щодо доцільності видачі дозволів на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю. Проте окрім закликів обмежити лунають й інші — обов’язкове навчання до місяця, іспити під відеофіксацію та підвищення вартості підготовки.

Що потрібно знати:

В Україні досі немає ухваленого закону про цивільну зброю

Учайкін озвучив пропозиції щодо правил володіння

Обіг нелегальної зброї оцінюють у 1–5 млн одиниць

Голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін в коментарі "Телеграфу" підкреслив, що закон має передбачати право на володіння вогнепальною зброєю для всіх: "Він просто має визначити з якого віку, після якого навчання, за умови проходження яких процедур можна володіти такою зброєю, які медичні обмеження, які обмеження по криміналу".

Яку зброю пропонують дозволити, а що залишити під забороною

Учайкін наголошує — без обмежень не обійтись. "На мою думку обмеження мають бути такі: автоматична зброя заборонена, дозволена напівавтоматична, довгоствольна і короткоствольна, відповідно гладкоствольна і нарізна, якщо ми кажемо про довгоствольну. Калібр до 12,7, тобто це 50 BMG для довгоствольної нарізної, 20 здається для гладкого і пістолетний калібр до 50", — перераховує експерт.

Наразі ж цивільні особи можуть мати мисливську рушницю, гладкоствольну зброю та травматичну.

Хто і за яких умов зможе отримати зброю в Україні/ Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

Без навчання — ніяк: що мають знати власники зброї

Проте однією з найважливіших частин є навчання для майбутніх власників зброї. "Це не відбувається за добу, це відбувається за три тижні, за місяць, це низка лекцій, курсів, де здає по кожній позиції заліки, знає, коли можна застосовувати зброю, коли не можна застосовувати, що є відповідальністю, що не є відповідальністю, як правильно бути безпечним власником зброї для себе і для оточуючих, куди можна спрямовувати, як не можна спрямовувати, практичні навички, настрій, потім здача заліків під відеофіксацію, тобто дуже ретельно придуманий процес, який не буде коштувати три копійки, це буде коштувати 250-300 баксів, тобто маргінес відлетить на цьому етапі", — зауважує Учайкін.

Додамо, що це від 11 тисяч гривень за поточним курсом. Що ж до сучасного стану справ, то зараз можна отримати дозвіл на володіння зброєю за приблизно 7000 грн — це вже з урахуванням курсів, довідки та навіть страхування цивільної відповідальності. Самі рушниця чи пістолет та сейф до суми не враховані.

Як отримати дозвіл на зброю в Україні/ Інфографіка зроблена за допомогою ШІ

Що каже закон про самозахист

Говорячи про ситуації, коли можна застосувати зброю, Учайкін нагадує про статтю 36 Кримінального кодексу. Він нагадує, що озброєна особа може бути і викруткою, і молотком, і іншим знаряддям.

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає. Ст.36 ч.5 Кримінального кодексу України

Зауважимо, Учайкін є одним із найактивніших прихильників ухвалення закону про зброю в Україні. Наразі законодавство не ухвалене, а тим часом обіг нелегальної зброї в Україні оцінюють приблизно у 1-5 млн одиниць.

Раніше "Телеграф" розповідав на якому етапі знаходиться прийняття українського закону про зброю. Зауважимо, що якщо його підтримають, право мати "короткоствол" буде відтерміноване на 5 років після закінчення війни.