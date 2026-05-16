У Путіна розмріялися про успіхи на Донбасі. Яка насправді ситуація на фронті (карти боїв)

Генштаб ЗСУ опублікував актуальні дані

Міноборони Росії заявляє про захоплення нових територій на Куп'янському, Лиманському напрямках. Однак насправді жодних просувань не зафіксовано.

Так, за даними Кремля, росіяни "успішно ведуть наступ" у західному напрямку від Куп'янська у загальному напрямку на Шевченкове на Харківщині. Також нібито "звільнено" Кутьківку, тривають бої у Великій Шапківці.

"З'єднання 1-ї танкової армії "звільнили" населений пункт Борова. Тривають вуличні бої у Шийківці, де більше половини території селища "контролюється" російськими підрозділами", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Міноборони РФ

Втім, ці гучні заяви не мають ніякого зв'язку з реальністю. Як зазначив блогер та журналіст Роман Шрайк, росіяни намагаються повідомляти Володимира Путіна про "успіх" на передовій, якого немає. Адже усі вищеперераховані населені пункти й досі контролюються ЗСУ. Ба більше, просування біля них не зафіксовано.

Куп'янськ, Шевченкове та Борова на карті

"Ну, а тут у нас "повністю звільнена "ЛНР" (обвів синім). Червоним: битва за Святогірськ та "на 85%" захоплений Лиман", — пише Шрайк.

Лиман та Святогірськ на карті

Зауважимо, що під контролем України знаходиться кілька населених пунктів на Луганщині — Надія, Новоєгорівка, Греківка та Невське.

Які дані публікує Генштаб

За даними Генштабу, за минулу добу було зафіксовано 263 бойових зіткнення. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський та Краматорський. На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував в бік Кіндрашівки та Радьківки. На Лиманському напрямку росіяни 13 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, але безрезультатно.

Лиманський напрямок на карті

Куп'янський напрямок на карті

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає зараз Попасна в Луганській області, яку повністю зруйнували росіяни.