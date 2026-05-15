Там жили десятки тисяч людей: яким було місто на Луганщині, якого більше нема (фото, відео)

У місті й досі залишаються люди

З моменту російського повномасштабного вторгнення у 2022 чимало міст Донбасу перетворились на справжні руїни та привидів. Хоча місцева "влада" заперечує це. Одним з таких міст стала Попасна на Луганщині.

В мережі вже показали свіжі кадри міста, яке окупували ще у 2022 році. За цей час Попасна перетворилась у руїни, де неможливо жити.

Однак й досі за різними даними тут проживає приблизно 250 осіб. Вони не мають ані світла, ані водопостачання чи бодай якогось натяку на цивілізацію. Більшість будинків, як видно на кадрах, — це обгорілі руїни, які з кожним роком розвалюються ще більше.

Попасна до окупації

Втім це не заважає "владі" регулярно пускати пив в очі та заявляти, що у Попасну "вже повертаються люди". Буцімто у 2023 тут було лише 200 осіб, а станом на початок 2026 вже понад 250. Звісно, й слова немає про те, в яких умовах виживають люди та з чиєї вини.

Попасна у 2022

Відомо, що люди, які залишились у місті, живуть у вцілілих будинках, готують їжу на вогнищі на вулиці, опалюють будинки пічками та буржуйками, а воду беруть з колодязів. Дехто навіть має генератори, але знайти пальне для них вкрай важко. У 2025 були дані, що місто закрито на в'їзд чи виїзд.

Додамо, що місто Попасну Росія окупувала у травні 2022 року. За даними на 17 квітня 2023 року в місті проживало приблизно 200 осіб. Місто було майже повністю зруйноване під час бойових дій у лютому-травні 2022.

У жовтні того ж року, окупанти заявили, що не збираються відбудовувати Попасну. Вони нібито планували переселити її жителів в інші окуповані міста: Первомайськ, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Однак станом на 2026 рік цього не сталось. До слова, представники бойовиків "ЛНР" вже назвали причину, чому так і не евакуювали людей.

"Зараз це 252 особи, це тільки у Попасній. Є ще такі ж населені пункти і в Сватівському районі, і в Кремінському, куди, на жаль, зараз ми просто так не можемо доїхати. Через загрозу БПЛА, обстріл, тому що це небезпечна логістика", — сказала "омбудсмен" Анна Сорока.

