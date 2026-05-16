У Путина размечтались об успехах на Донбассе. Какая на самом деле ситуация на фронте (карты боев)

Генштаб ВСУ опубликовал актуальные данные

Минобороны России заявляет о "захвате" новых территорий на Купянском, Лиманском направлениях. Однако на самом деле никаких продвижений не зафиксировано.

Так, по данным Кремля, россияне "успешно ведут наступление" в западном направлении от Купянска в направлении на Шевченково на Харьковщине. Также якобы "освобождены" Кутьковка, продолжаются бои в Большой Шапковке.

"Соединения 1-й танковой армии "освободили" населенный пункт Боровая. Продолжаются уличные бои в Шейковке, где более половины территории поселка "контролируется" российскими подразделениями", — говорится в сообщении.

Сообщение Минобороны РФ

Впрочем, эти громкие заявления не имеют никакой связи с реальностью. Как отметил блогер и журналист Роман Шрайк, россияне пытаются сообщать Владимиру Путину об "успехе" на передовой, которого нет. Ведь все вышеперечисленные населенные пункты до сих пор контролируются ВСУ. Более того, продвижение возле них не зафиксировано.

Купянск, Шевченково и Боровая на карте

"Ну, а здесь у нас "полностью освобожденная "ЛНР" (обвел синим). Красным: битва за Святогорск и "на 85%" захваченный Лиман", — пишет Шрайк.

Лиман и Святогорск на карте

Заметим, что под контролем Украины находится несколько населенных пунктов в Луганской области — Надежда, Новоегоровка, Грековка и Невское.

Какие данные публикует Генштаб

По данным Генштаба, за минувшие сутки было зафиксировано 263 боевых столкновения. Самыми горячими направлениями остаются Покровское и Краматорское. На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Кондрашовки и Радьковки. На Лиманском направлении россияне 13 раз пытались прорвать оборону ВСУ, но безрезультатно.

Лиманское направление на карте

Купянское направление на карте

