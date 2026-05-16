Що тримає світло у Києві? Фахівець розповів про "енергетичне кільце" столиці

Київ споживає близько 1,5 ГВт щогодини в середньому

Так зване "київське енергетичне кільце" — це сукупність станцій передачі електричної енергії, необхідних для забезпечення та розподілу електрики для потреб столиці. Також воно здійснює транзит електроенергії із заходу на схід — для потреб північних підсистем об'єднаної енергетичної системи України.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев:

"Слово "кільце" тут вживають умовно, адже це не ізольована система — це елемент об'єднаної енергосистеми країни. Якщо проводити аналогію з транспортною інфраструктурою, то навколо кожного великого міста є кільцева автодорога. Ось приблизно те саме — для електроенергії. Функції ця підсистема виконує ідентичні: передає електрику для потреб Києва і водночас забезпечує транзит поза межі міста", — пояснив фахівець.

Геннадій Рябцев

Рябцев додав, що київське енергетичне кільце має елементи, які було пошкоджено російськими атаками. Щоб наступної зими столиця мала електрику, необхідно відновити пошкоджені елементи, підвищити їхній захист і забезпечити резервування вузлових точок.

"Ці роботи тривають, але в умовах дефіциту ресурсів — і фінансових, і часових — темп визначається не бажанням, а можливостями", — резюмував Рябцев.

