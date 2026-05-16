Рус

Що тримає світло у Києві? Фахівець розповів про "енергетичне кільце" столиці

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Енергетики готують систему до наступної зими Новина оновлена 16 травня 2026, 14:11
Енергетики готують систему до наступної зими. Фото Колаж "Телеграф"

Київ споживає близько 1,5 ГВт щогодини в середньому

Так зване "київське енергетичне кільце" — це сукупність станцій передачі електричної енергії, необхідних для забезпечення та розподілу електрики для потреб столиці. Також воно здійснює транзит електроенергії із заходу на схід — для потреб північних підсистем об'єднаної енергетичної системи України.

Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів енергетичний експерт Геннадій Рябцев: Київ без цього не виживе. Що треба столиці для того, щоб в людей було світло

"Слово "кільце" тут вживають умовно, адже це не ізольована система — це елемент об'єднаної енергосистеми країни. Якщо проводити аналогію з транспортною інфраструктурою, то навколо кожного великого міста є кільцева автодорога. Ось приблизно те саме — для електроенергії. Функції ця підсистема виконує ідентичні: передає електрику для потреб Києва і водночас забезпечує транзит поза межі міста", — пояснив фахівець.

Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев

Рябцев додав, що київське енергетичне кільце має елементи, які було пошкоджено російськими атаками. Щоб наступної зими столиця мала електрику, необхідно відновити пошкоджені елементи, підвищити їхній захист і забезпечити резервування вузлових точок.

"Ці роботи тривають, але в умовах дефіциту ресурсів — і фінансових, і часових — темп визначається не бажанням, а можливостями", — резюмував Рябцев.

Раніше "Телеграф" розповідав, як спека впливає на відключення світла і чого чекати влітку 2026. Як різні температурні сценарії вплинуть на роботу енергосистеми.

Теги:
#Київ #Енергетика #Світло #Геннадій Рябцев