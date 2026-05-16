Что удерживает свет в Киеве? Специалист рассказал об "энергетическом кольце" столицы

Киев потребляет около 1,5 ГВт каждый час в среднем

Так называемое "киевское энергетическое кольцо" — это совокупность станций передачи электрической энергии, необходимых для обеспечения и распределения электричества для нужд столицы. Также оно осуществляет транзит электроэнергии с запада на восток для нужд северных подсистем объединенной энергетической системы Украины.

Об этом в блицинтервью "Телеграфу" рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев: Киев без этого не выживет. Что нужно столице для того, чтобы у людей был свет

"Слово "кольцо" здесь используют условно, ведь это не изолированная система — это элемент объединенной энергосистемы страны. Если проводить аналогию с транспортной инфраструктурой, то вокруг каждого крупного города есть кольцевая автодорога. Вот примерно то же — для электроэнергии. Функции эта подсистема выполняет идентичные: передает электричество для нужд Киева и одновременно обеспечивает транзит за пределы города", — пояснил специалист.

Геннадий Рябцев

Рябцев добавил, что киевское энергетическое кольцо имеет элементы, поврежденные российскими атаками. Чтобы в следующую зиму в столице было электричество, необходимо восстановить поврежденные элементы, повысить их защиту и обеспечить резервирование узловых точек.

"Эти работы продолжаются, но в условиях дефицита ресурсов – и финансовых, и временных – темп определяется не желанием, а возможностями", – резюмировал Рябцев.

