Коли може закінчитися війна: ШІ порівняв прогнози аналітиків США щодо України

Названо найреалістичніший варіант

Повномасштабна війна в Україні, ймовірно, не завершиться найближчими місяцями і може тривати щонайменше до 2027 року. А для нашій державі аналітики пророкують "фінський сценарій".

Про це йдеться в доповіді Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace, яку підготували аналітики найбільшого банку Сполучених Штатів Америки JPMorgan Chase. Згідно з їхніми думками, є три можливі повороти подій:

Оптимістичний — угода та перемир’я у 2026 році

Базовий — війна у тій чи іншій формі до 2027 року

Негативний — затяжний "заморожений конфлікт" на роки, як після 2014-го.

Реальнішим для України експерти назвать другий варіант. При цьому автори вважають базовим сценарієм не перемогу однієї сторони, а "фінський варіант". Тобто,втрата частини територій, але збереження суверенітету та західного курсу, припинення активної війни та період напруженого світу.

Довідка: після війни з СРСР у 1939-1944 роках Фінляндія втратила близько 10% території. При цьому країна залишилася незалежною, зберегла демократію та ринкову економіку, поступово наближаючись до Заходу. У 2023 році Фінляндія вступила до НАТО.

Коли скінчиться війна. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

У доповіді йдеться, що ситуація на фронті фактично зайшла в глухий кут, а лінія бойового зіткнення вже більше двох років не змінюється. Це може змусити сторони перейти до переговорів, але в рамках можливого компромісу. Як зазначили аналітики, Україна нібито може бути змушена погодитись на втрату частини окупованих територій, нейтральний статус та обмеження чисельності армії.

Такий результат, як пишуть у матеріалі, Кремль зможе подати російському суспільству як власну перемогу, не досягнувши повної капітуляції України.

Наскільки ймовірні та правдиві ці сценарії?

"Телеграф" вирішив поцікавитися думкою штучного інтелекту про три сценарії, які прогнозують аналітики.

Так, цифровий розум Gemini вважає, що ймовірність першого сценарію — закінчення війни у 2026 році становить лише 25%. Росія все ще має достатньо ресурсів (економічних та технічних) для ведення наступу до кінця цього року. Російський глава Володимир Путін хоче отримати мксимальні територіальні здобутки, а тому найближчими місяцями він навряд чи зрозуміє на перемир’я.

Імовірність другого сценарію ШІ оцінює у 50%, оскільки на цей рік припадає точка перетину трьох криз.

розпочнеться значний дефіцит тяжкої бронетехніки на складах зберігання

внутрішній політичний тиск у США та ЄС досягне піку

системи мобілізації та економіки вимагатиме стабілізації.

Однак, на думку Gemini, це може бути припинення вогню без підписання великого мирного договору.

Імовірність третього сценарію, як і першого, становить лише 25%. Він є реальним лише за умови, якщо Росія зможе повністю перевести економіку на військові рейки, а Китай та інші партнери збільшать підтримку обхідними шляхами. Також має збігтися, що Захід продовжуватиме давати Україні зброю "по краплях".

Думка Gemini про прогнози JPMorgan Chase. "Телеграф"

Сам штучний інтелект вважає, що гаряча фаза війни, ймовірно, почне згасати наприкінці 2026-го — у першій половині 2027 року. За прогнозом Gemini, у 2027 році Україна може побачити фіксацію лінії розмежування у форматі припинення вогню, проте не йдеться про підписання повноцінного миру.

ШІ не виключає, що ситуація складеться таким чином, що юридично окуповані території залишатимуться українськими, але фактично під контролем РФ.

Коли закінчиться війна в Україні. Думка Gemini. Скріншот: "Телеграф"

