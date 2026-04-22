До кінця 2026 року війна в Україні не закінчиться. Коли насправді це можливо на думку ШІ

Переломний момент може настати вже цього року

Закінчення війни до кінця літа 2026 року є дуже малоймовірним. Стійке припинення вогню чи заморозка бойових дій можливі у 2027 році.

"Телеграф" вирішив звернутись з питанням, чи завершиться війна до кінця літа цього року, до трьох моделей штучного інтелекту (ШІ). Зауважимо, що прогнози робили нейромережі Claude, чат GPT та Gemini.

Матеріал створено за допомогою штучного інтелекту. Це аналітичні міркування на основі відкритих даних, а не офіційний прогноз

Дві причини, чому війна не зупиниться влітку

На думку Claude, війна однозначно не закінчиться до кінця літа з двох причин. Перша полягає у тому, що увага США зараз сконцентрована на війні з Іраном. Фактично, Вашингтон поставив Україну на паузу. Друга причина — позиції Києва та Москви не сумісні. Кремль вимагає віддати йому ще не окуповані території Донецької області, а для України це неприйнятно. ШІ нагадав, що навіть президент Володимир Зеленський попередив, що літо буде "дуже важким".

За аналізом Claude, найбільш реалістичне вікно для можливого припинення війни — кінець 2026 або початок 2027 року. Однак про мир не йдеться, найімовірніше бойові дії буде заморожено по лінії фронту.

За оцінками нейромережі, тоді можуть зійтися сприятливі фактори:

вперше з початку повномасштабної війни втрати РФ у живій силі перевищують поповнення, ресурс ворога для наступу закінчується

восени можуть відновитися реальні переговори — якщо США знову повернеться до проблеми війни РФ проти України

Війна триватиме до кінця 2027 року?

За оцінкою чату GPT, хоча війна майже точно не закінчиться до кінця літа 2026, у серпні-вересні можуть з'явитися перші реальні контури перемир'я. Втім, вважає ШІ, це буде швидше пауза. За прогнозом цієї моделі, стійкого припинення вогню чи заморозки не варто чекати раніше середини–кінця 2027 року.

Листопад 2026 — точка надлому

Штучний інтелект Gemini також не бачить передумов для завершення війни до кінця прийдешнього літа. Однак, за його оцінками, саме у цей період почнеться незворотне виснаження російських ресурсів. Воно стане причиною фактичного припинення масштабних бойових дій у березні–травні 2027 року.

Згідно з аналізом цієї нейромережі, на основі математичних моделей виснаження російських запасів військової техніки та даних про стан російської економіки, можна зробити висновок, що "точка надлому" припаде на листопад 2026 року. Після цього моменту можна чекати, що інтенсивність конфлікту почне стрімко згасати.

За висновком Gemini, влітку 2026-го будуть тривати важкі позиційні бої. Це буде як фінальний акорд перед початком реальних переговорів та стабілізацією лінії фронту, яких можна чекати навесні 2027 року.

Як розповідав "Телеграф", начальник бельгійського Генштабу генерал Фредерік Вансіна переконаний, що війна в Україні триватиме ще щонайменше чотири роки. Європа має готуватись до можливої агресії з боку Росії.