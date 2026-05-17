Когда может закончиться война: ИИ сравнил прогнозы аналитиков США по Украине
Назван самый реалистичный вариант
Полномасштабная война в Украине, вероятно, не завершится в ближайшие месяцы и может продолжаться минимум до 2027 года. А для нашего государства аналитики предрекают "финский сценарий".
Об этом говорится в докладе Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace, который подготовили аналитики крупнейшего банка Соединенных Штатов Америки JPMorgan Chase.Согласно их мнениям, есть три возможных поворота событий:
- Оптимистичный — соглашение и перемирие в 2026 году
- Базовый — война в той или иной форме до 2027 года
- Негативный — затяжной "замороженный конфликт" на годы, как после 2014-го.
Более реальным для Украины эксперты назвают второй вариант. При этом, авторы считают базовым сценарием не победу одной стороны, а "финский вариант". То есть, потеря части территорий, но сохранение суверенитета и западного курса, прекращение активной войны и период напряжённого мира.
Справка: после войны с СССР в 1939–1944 годах Финляндия потеряла около 10% территории. При этом страна осталась независимой, сохранила демократию и рыночную экономику, постепенно сближаясь с Западом. В 2023 году Финляндия вступиа в НАТО.
В докладе говорится, что ситуация на фронте фактически зашла в тупик, а линия боевого столкновения уже более двух лет не меняется. Это может вынудить стороны перейти к переговорам. но в рамках возможного компромисса, как отметили аналитики, Украина якобы может быть вынуждена согласиться на потерю части оккупированных территорий, нейтральный статус и ограничение численности армии.
Такой результат, как пишут в материале, Кремль сможет подать российскому обществу как собственную победу, не достигнув полной капитуляции Украины.
Насколько вероятны и правдивы эти сценарии?
"Телеграф" решил поинтересоваться мнением искусственного интеллекта о трех сценариях, которые прогнозируют аналитики.
Так, цифровой разум Gemini считает, что вероятность первого сценария — окончания войны в 2026 году, составляет всего 25%. Россия все еще имеет достаточно ресурсов (экономических и технических) для ведения наступления до конца этого года. Российский глава Владимир Путин хочет получить мксимальные территориальные достижения, а потому в ближайшие месяцы он вряд ли поймет на перемирие.
Вероятность второго сценария ИИ оценивает в 50%, поскольку на этот год приходится точка пересечения трех кризисов:
- начнется значительный дефицит тяжелой бронетехники на складах хранения.
- внутреннее политическое давление в США и ЕС достигнет пика
- системы мобилизации и экономики потребует стабилизации.
Однако, по мнению Gemini, Это может бытть прекращение огня без подписания большого мирного договора.
А вероятность третьего сценария, также как и первого, составляет всего 25%. Он реален только при условии, если Россия сможет полностью перевести экономику на военные рельсы, а Китай и другие партнеры увеличат поддержку обходными путями. Также должно совпасть, что Запад будет продолжать давать Украине оружие "каплями".
Сам искусственный интеллект полагает, что горячая фаза войны, вероятно, начнет угасать в конце 2026 — первой половине 2027 года. По прогнозу Gemini, в 2027 году Украина может увидеть фиксацию линии разграничения в формате прекращения огня, однако речь не идет о подписании полноценного мира.
ИИ не исключает, что ситуация сложится таким образом, что юридически оккупированные территории будут оставаться украинскими, но де-факто под контролем РФ.
