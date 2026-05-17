Когда может закончиться война: ИИ сравнил прогнозы аналитиков США по Украине

Назван самый реалистичный вариант

Полномасштабная война в Украине, вероятно, не завершится в ближайшие месяцы и может продолжаться минимум до 2027 года. А для нашего государства аналитики предрекают "финский сценарий".

Об этом говорится в докладе Ukraine Endgame: The Path to an Imperfect Peace, который подготовили аналитики крупнейшего банка Соединенных Штатов Америки JPMorgan Chase.Согласно их мнениям, есть три возможных поворота событий:

Оптимистичный — соглашение и перемирие в 2026 году

Базовый — война в той или иной форме до 2027 года

Негативный — затяжной "замороженный конфликт" на годы, как после 2014-го.

Более реальным для Украины эксперты назвают второй вариант. При этом, авторы считают базовым сценарием не победу одной стороны, а "финский вариант". То есть, потеря части территорий, но сохранение суверенитета и западного курса, прекращение активной войны и период напряжённого мира.

Справка: после войны с СССР в 1939–1944 годах Финляндия потеряла около 10% территории. При этом страна осталась независимой, сохранила демократию и рыночную экономику, постепенно сближаясь с Западом. В 2023 году Финляндия вступиа в НАТО.

Когда закончится война. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В докладе говорится, что ситуация на фронте фактически зашла в тупик, а линия боевого столкновения уже более двух лет не меняется. Это может вынудить стороны перейти к переговорам. но в рамках возможного компромисса, как отметили аналитики, Украина якобы может быть вынуждена согласиться на потерю части оккупированных территорий, нейтральный статус и ограничение численности армии.

Такой результат, как пишут в материале, Кремль сможет подать российскому обществу как собственную победу, не достигнув полной капитуляции Украины.

Насколько вероятны и правдивы эти сценарии?

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением искусственного интеллекта о трех сценариях, которые прогнозируют аналитики.

Так, цифровой разум Gemini считает, что вероятность первого сценария — окончания войны в 2026 году, составляет всего 25%. Россия все еще имеет достаточно ресурсов (экономических и технических) для ведения наступления до конца этого года. Российский глава Владимир Путин хочет получить мксимальные территориальные достижения, а потому в ближайшие месяцы он вряд ли поймет на перемирие.

Вероятность второго сценария ИИ оценивает в 50%, поскольку на этот год приходится точка пересечения трех кризисов:

начнется значительный дефицит тяжелой бронетехники на складах хранения.

внутреннее политическое давление в США и ЕС достигнет пика

системы мобилизации и экономики потребует стабилизации.

Однако, по мнению Gemini, Это может бытть прекращение огня без подписания большого мирного договора.

А вероятность третьего сценария, также как и первого, составляет всего 25%. Он реален только при условии, если Россия сможет полностью перевести экономику на военные рельсы, а Китай и другие партнеры увеличат поддержку обходными путями. Также должно совпасть, что Запад будет продолжать давать Украине оружие "каплями".

Мнение Gemini о прогнозах JPMorgan Chase. "Телеграф"

Сам искусственный интеллект полагает, что горячая фаза войны, вероятно, начнет угасать в конце 2026 — первой половине 2027 года. По прогнозу Gemini, в 2027 году Украина может увидеть фиксацию линии разграничения в формате прекращения огня, однако речь не идет о подписании полноценного мира.

ИИ не исключает, что ситуация сложится таким образом, что юридически оккупированные территории будут оставаться украинскими, но де-факто под контролем РФ.

Когда закончится война в Украине . Мнение Gemini . Скриншот: "Телеграф"

