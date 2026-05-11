Перелом у війні вже почався? Професор військових досліджень дав невтішний прогноз для Росії

Україна вперше перегнала РФ за ударами далекобійними дронами, а це вважають одним із сигналів змін у війні

Західні аналітики заговорили про можливий переломний момент у війні Росії проти України. Вони вказують на великі втрати РФ, проблеми на фронті та ефективність українських далекобійних дронів.

Що потрібно знати:

Втрати ворога перевищують темпи набору нових військових

Співвідношення загиблих до поранених у РФ змінилося до 1:2

Україна вперше перегнала Росію за ударами далекобійними дронами

Дрони впливають не лише на фронт, а й на тил РФ

Про це йдеться в статті The Economist "Росія спотикається на полі бою". Почесний професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона сер Лоуренс Фрідман зауважує, що Україна завдає збитків Росії практично за всіма показниками.

Це не тільки схоже на переломний момент, вважає Фрідман: "Якщо росіяни не отримають жодних результатів від своїх зусиль, я не здивуюся, якщо в деяких місцях все почне руйнуватися".

За даними видання, втрати РФ приблизно у 35 тисяч солдатів на місяць перевищують темпи набору нових. Та важливо, що змінюється співвідношення кількості вбитих до поранених. Наразі воно становить, за оцінками України, приблизно 1:2 російських військових. Фрідман вважає, що фаталізм російських солдатів та готовність терпіти може вичерпуватись.

Зміна такого співвідношення, на думку видання, може відбуватись через масове використання дронів. Росіяни не забирають поранених з поля бою, повідомив The Economist старший військовий аналітик Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Сет Джонс. Навіть росіяни, зокрема гендиректор науково-виробничого центру "Ушкуйник" вважають, що Україна має лідерство у сфері безпілотників. Ба більше — зона ураження дронами значно просунулась вглиб Росії.

Фрідман зауважує, що удари по тилу впливають на дії РФ на фронті. В березні Україна вперше перегнала Росію за показником ударів дронами великої дальності.

Україна також стикається із проблемами використання росіянами безпілотників, проте частіше евакуює солдатів та намагається наступати на менших за протяжністю ділянках лінії фронту. Окрім того, Україна розробила кілька типів дронів-перехоплювачів, які вже збивають близько 95% дронів-"шахедів", а Росія не може захистити навіть точково цінні об'єкти.

Також йдеться, що вперше з серпня 2024 року, Росія не втримала захоплені території — більше ніж над 110 кв.км. відновлений український контроль. Росія відчуває труднощі на фронті та має мало здобутків, вважає Фрідман. Проте залишається відкритим питання чи є невдачі на фронті та в тилу РФ показниками звуження можливостей та чи готується Росія до наступу влітку.

Довідково: Лоуренс Фрідман — британський історик, стратег і один із найавторитетніших дослідників сучасної війни та міжнародної безпеки. Його часто називають "деканом британських стратегічних студій". Фрідман спеціалізується на питаннях ядерного стримування, воєнної стратегії, міжнародних конфліктів і цивільно-військових відносин.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Фрідман став одним із найцитованіших західних аналітиків війни. У своїх текстах і публічних виступах він наголошує, що війна в Україні стала випробуванням для концепції стримування, а також показала межі російських ядерних погроз. Фрідман раніше входив до складу британського розслідування війни в Іраку — так званого Chilcot Inquiry.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аналітики прогнозували наступ Росії влітку ще з лютого. Та навесні ворог намагався просунутися не тільки на Донеччині, а й на півдні, стягуючи резерви.