Блекаут у Запоріжжі та пожежі: що відомо про нічну атаку на Україні (фото)

Один із районів був частково знеструмлений

У ніч на 7 червня в Запоріжжі пролунала низка вибухів під час чергової атаки з боку Росії. В результаті у місті були пожари та стався частковий блекаут.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, всю ніч і потім під ранок була загроза застосування дронів, керованих авіабомб та балістичних ракет по всьому регіону.

"Через атаку ворога один із районів Запоріжжя частково знеструмлений. Енергетики вже працюють, щоб запитати споживачів", — йдеться у повідомленні.

Ближче до ранку ворог запускав "Шахеди" по місту. Загалом місцеві чули декілька вибухів, зокрема від роботи ППО. У мережі повідомляють про збиття ворожої цілі.

Федоров зазначив, що одна людина загинула ще 25 поранених внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом за останню добу ворог завдав 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області: 25 авіаударів, 690 БпЛА різної модифікації (переважно FPV), 5 обстрілів із РСЗВ, 247 артударів.

Загалом було 165 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автомобілів.

Результати атаки по Запорізькій області

Де ще чули вибухи

Цієї ночі ворог атакував одразу декілька областей. У соціальних мережах повідомляють, що вибухи лунали:

00:22 у Сумах

00:28 у Сумській області

00:38 в Одеській області та Одесі

00:47 у Сумській області

00:53 в Одесі

00:56 у Сумській області

01:04 в Одесі

3:18 у Сарни на Рівненщині

03:29 у Кропивницькому

3:40 у Борисполі Київської області

Карта тривог вночі 7 червня

Крім того, всю ніч вибухи лунали на тимчасово окупованій території України. У тому числі під ударом опинилася Зуївська теплоелектростанція в Зугресі, а в Криму, попередньо, дрони вдарили по нафтобазі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія атакувала завод дитячого харчування під Києвом. В результаті є багато загиблих та постраждалих.