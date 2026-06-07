Блэкаут в Запорожье и пожары: что известно о ночной атаке на Украине (фото)

Один из районов был частично обесточен

В ночь на 7 июня в Запорожье раздался ряд взрывов во время очередной атаки со стороны России. В результате в городе были пожары и произошел частичный блэкаут.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, всю ночь и затем под утро была угроза применения дронов, управляемых авиабомб и баллистических ракет по всему региону.

"Из-за атаки врага один из районов Запорожья частично обесточен. Энергетики уже работают, чтобы запитать потребителей", — говорится в сообщении.

Ближе к утру враг запускал "Шахеды" по городу. Всего местные слышали несколько взрывов, в частности, от работы ПВО. В сети сообщают о сбитии вражеской цели.

Федоров отметил, что один человек погиб еще 25 ранены в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

В целом за последние сутки враг нанес 967 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области: 25 авиаударов, 690 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV), 5 обстрелов из РСЗО, 247 артударов.

В целом было 165 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Результаты атаки по Запорожской области

Где еще слышали взрывы

Этой ночью враг атаковал сразу несколько областей. В социальных сетях сообщают, что взрывы гремели:

00:22 в Сумах

00:28 в Сумской области

00:38 в Одесской области и Одессе

00:47 в Сумской области

00:53 в Одессе

00:56 в Сумской области

01:04 в Одессе

3:18 в Сарны в Ровненской области

03:29 в Кропивницком

3:40 в Борисполе Киевской области

Карта тревог ночью 7 июня

Кроме того, всю ночьвзрывы гремели на временно оккупированной территории Украины. В том числе, под ударом оказалась Зуевская теплоэлектростанция в Зугресе, а в Крыму, предварительно, дроны ударили по нефтебазе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия атаковала завод детского питания под Киевом. В результате есть много погибших и пострадавших.