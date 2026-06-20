Каразінський університет підтвердив свій статус в ТОП-3 вишів України – Тетяна Кагановська

Три українських вищих навчальних заклади потрапили в світовий рейтинг найкращих університетів, який щорічно проводить британська аналітична компанія QuacquarelliSymonds.

В цьогорічному QS World University Rankings 2027 представлені Київський національний університет ім. Шевченка, Харківський національний університет ім. Каразіна та Київській політехнічний інститут ім. Сікорського. КНУ зайняв 791-800, Каразінський та КПІ розділили 851-900 позицію в глобальному рейтингу.

Очолює рейтинг Массачусетський технологічний інститут, в топ також потрапили Імперський коледж Лондона, Стенфордський, Оксфордський, Гарвардський та Кембриджський університети.

Всього оцінено 8 808 університетів зі 106 країн світу, а до фінального рейтингу увійшли 1 504 вищих навчальних заклади, серед них топ-3 українських вишів. Їх оцінювали за кількома критеріями: активність наукових досліджень, інтеграція в світову академічну діяльність, якість навчального процесу, перспективи працевлаштування та ін.

Як зазначила ректорка Каразінського університету Тетяна Кагановська, рейтинг підтвердив глобальний статус українських університетів, які попри війну надають якісну освіту, в тому числі у прифронтовому Харкові.

"Цей результат – наше спільне досягнення. Хочу щиро подякувати кожній і кожному, хто є частиною Каразінської спільноти. Науковцям, які створюють нові знання та забезпечують міжнародну видимість наших досліджень. Викладачам, які щодня працюють зі студентами та підтримують високу якість освіти. Студентам, які надихають нас своєю енергією, допитливістю та прагненням змінювати світ. Співробітникам усіх підрозділів, які забезпечують стійкість і безперервність роботи університету. Випускникам, друзям та партнерам Каразінського, які підтримують нас і допомагають розвиватися", - прокоментувала Тетяна Кагановська.