Замість банок — морозилка: досвідчений кулінар розповіла, як сучасні технології змінюють заготовки

Часи змінюються і традиційне консервування поступово відходить у минуле

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В Україні домогосподарки все частіше віддають перевагу заморожуванню чи сушінню продуктів замість традиційної консервації. Це пов’язано з розвитком технологій.

Про це "Телеграфу" розповіла досвідчена садівниця, кухар 3-го розряду із Дніпропетровської області Ірина Семчишина. За її словами, наші бабусі робили наголос на банковій консервації через відсутність інших доступних способів заготівлі продуктів на зиму.

Яка стара бабусина звичка у консервації сьогодні вважається не просто застарілою, а небезпечною для здоров’я? Що ви ніколи не порадите робити? Не треба критикувати наших бабусь, вони виживали як могли. Ірина Семчишина

Семчишина зазначила, що сучасні українки поступово відмовляються від "банкової" консервації, віддаючи перевагу квашеним продуктам. Крім того, дуже популярними зараз є заморожування та сушіння. Цьому сприяє розвиток побутової техніки.

Просто часи змінюються, і зараз люди все частіше порівнюють звичайну "банкову" консервацію та квашені продукти, роблячи вибір на користь останніх. Крім квашення, стала дуже популярна заморозка, сушіння, для чого сучасним господаркам знадобляться і морозильні камери та сушарки, недоступні для наших бабусь. Ірина Семчишина

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