Каразинский университет подтвердил свой статус в ТОП-3 вузов Украины – Татьяна Кагановская

Три украинских высших учебных заведения попали в мировой рейтинг лучших университетов, ежегодно проводимый британской аналитической компанией QuacquarelliSymonds.

В нынешнем QS World University Rankings 2027 представлен Киевский национальный университет им. Шевченко, Харьковский национальный университет им. Каразина и Киевский политехнический институт им. Сикорского. КНУ занял 791-800, Каразинский и КПИ разделили 851-900 позицию в глобальном рейтинге.

Возглавляет рейтинг Массачусетский технологический институт, в топ также попали Имперский колледж Лондона, Стэнфордский, Оксфордский, Гарвардский и Кембриджский университеты.

Всего оценено 8 808 университетов из 106 стран мира, а в финальный рейтинг вошли 1 504 высших учебных заведения, среди них топ-3 украинских вузов. Их оценивали по нескольким критериям: активность научных исследований, интеграция в мировую академическую деятельность, качество учебного процесса, перспективы трудоустройства и т.д.

Как отметила ректор Каразинского университета Татьяна Кагановская, рейтинг подтвердил глобальный статус украинских университетов, которые, несмотря на войну, дают качественное образование, в том числе в прифронтовом Харькове.

"Этот результат – наше совместное достижение. Хочу искренне поблагодарить каждую и каждого, кто является частью Каразинского сообщества. Ученым, которые творят новые знания и обеспечивают международную видимость наших исследований. Преподавателям, ежедневно работающим со студентами и поддерживающим высокое качество образования. Студентам, вдохновляющим нас своей энергией, любознательностью и стремлением изменять мир. Сотрудникам всех подразделений, обеспечивающих устойчивость и непрерывность работы университета. Выпускникам, друзьям и партнерам Каразинского, которые поддерживают нас и помогают развиваться", – прокомментировала Татьяна Кагановская.