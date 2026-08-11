Сильные морозы или сплошная слякоть: синоптики дали неожиданный прогноз на грядущую зиму

За погоду "отвечают" циклоны и антициклоны

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Есть два варианта, какой будет погода ближайшей зимой. В зависимости от того, какие синоптические процессы победят, будет либо сухо и морозно, либо сыро и относительно тепло.

Что определяет погоду

Как пишет "Телеграф", две модели, которой может быть погода зимой, созданы на основе сезонных карт вероятностей барических систем Copernicus Climate Data Store: C3S Seasonal Forecast Charts. Погода зимой зависит от того, какая система барических центров выигрывает "битву" за регион.

Для справки: Барический центр (или центр атмосферного давления) – это область в атмосфере Земли с четко выраженным максимумом или минимумом атмосферного давления. Эти центры определяют движение воздушных масс, формируют погоду и климат на обширных территориях.

Основные типы барических центров — циклоны (области низкого давления), которые приносят облачную, дождливую и ветреную погоду. А также антициклоны – области высокого давления, которые приносят ясную, сухую и маловетреную погоду.

Первый сценарий погоды зимой – ясно и морозно

Над Скандинавией или Европейской частью может образоваться мощный стойкий антициклон. В этом случае он станет "щитом" от влажных циклонов из океана. Это обусловит отсутствие осадков и "звонкий" мороз на 3-4 недели. Низкие температуры без снега приведут к промерзанию почвы, могут вымерзнуть озимые культуры.

Какой была средняя температура в Украине в 2025 году. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Второй сценарий погоды зимой — слякоть и снегопады

Другой вариант развития событий – Атлантика непрерывно генерирует циклоны. Под их действием установится слякотная погода со штормовым ветром, будет много оттепелей. Такие погодные условия подразумевают обильные снегопады, переходящие в дожди.

Напомним, метеоролог, кандидат географических наук Виталий Шпиг рассказал "Телеграфу", что снега в Украине будет постепенно становиться все меньше. На смену лету с африканскими температурами может прийти довольно спокойная зима.