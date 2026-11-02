"Видав золотий батон": в Україні на Гелловін помітили Януковича та Азарова (відео)

Учасник святкування доповнив лук золотим аксесуаром

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У центрі Харкова на святкуванні Гелловіну-2026 помітили молодих людей в образах зрадників України Віктора Януковича і Миколи Азарова. Їхні костюми стали вірусними в інтернеті.

Кадри зі свята опублікував акаунт @kharkiv_budni у Threads. Автор окремо відзначив золотий батон у руках одного з учасників.

"Януковича помітили в центрі Харкова на святкуванні Гелловіну. Золотий батон теж був на місці", – йдеться в повідомленні.

Увага на відео є ненормативна лексика!

Якими вийшли образи Януковича й Азарова

Учасник в образі Януковича прийшов у темній спортивній куртці з білими смугами на рукавах. На голову він одягнув велику коричневу хутряну шапку з жовтим верхом і хрестом, а поверх одягу – широкий жовтий комір із декоративними елементами. У руці він тримав золотистий батон.

Образ Януковича доповнили золотистий батон і хутряна шапка з хрестом

Другий молодий чоловік обрав образ Азарова: сиву перуку, окуляри, білу сорочку й бордовий верхній одяг. Найпомітнішою деталлю вбрання став високий рожевий ковпак.

Для образу Азарова учасник свята обрав сиву перуку й окуляри

Під публікацією користувачі обговорювали костюми й жартували про вибір персонажів на Гелловін. Читач @zolotaryov2968 пов’язав політичні образи з тематикою свята.

"Ну так нечисть же", – написав @zolotaryov2968.

Користувачі пов’язали вибір політичних образів із тематикою Гелловіну

Інші читачі залишали короткі схвальні коментарі й сміялися з перевтілення.

Костюми учасників харківського свята викликали відгуки у Threads

Чому золотий батон пов’язаний із Януковичем

Батон у цьому костюмі відсилає до одного з найвідоміших предметів розкоші, пов’язаних із колишнім президентом. Золоту скульптуру хліба вагою близько двох кілограмів, яку подарував український бізнесмен, знайшли в резиденції Януковича у 2014 році. Пізніше її зображення з’являлося на сувенірах, а сам предмет показували на виставках.

Костюми на Гелловін відсилають до колишніх українських керівників/Фото: Getty Images

Як повідомляв "Телеграф", в "АТБ" з’явився сезонний пластиковий гарбуз-сюрприз. Його потрібно опустити у воду, щоб згодом із нього "вилупився" сюрприз. Українці діляться враженнями про нього.