"Видав золотий батон": в Україні на Гелловін помітили Януковича та Азарова (відео)
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Учасник святкування доповнив лук золотим аксесуаром
У центрі Харкова на святкуванні Гелловіну-2026 помітили молодих людей в образах зрадників України Віктора Януковича і Миколи Азарова. Їхні костюми стали вірусними в інтернеті.
Кадри зі свята опублікував акаунт @kharkiv_budni у Threads. Автор окремо відзначив золотий батон у руках одного з учасників.
"Януковича помітили в центрі Харкова на святкуванні Гелловіну. Золотий батон теж був на місці", – йдеться в повідомленні.
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Якими вийшли образи Януковича й Азарова
Учасник в образі Януковича прийшов у темній спортивній куртці з білими смугами на рукавах. На голову він одягнув велику коричневу хутряну шапку з жовтим верхом і хрестом, а поверх одягу – широкий жовтий комір із декоративними елементами. У руці він тримав золотистий батон.
Другий молодий чоловік обрав образ Азарова: сиву перуку, окуляри, білу сорочку й бордовий верхній одяг. Найпомітнішою деталлю вбрання став високий рожевий ковпак.
Під публікацією користувачі обговорювали костюми й жартували про вибір персонажів на Гелловін. Читач @zolotaryov2968 пов’язав політичні образи з тематикою свята.
"Ну так нечисть же", – написав @zolotaryov2968.
Інші читачі залишали короткі схвальні коментарі й сміялися з перевтілення.
Чому золотий батон пов’язаний із Януковичем
Батон у цьому костюмі відсилає до одного з найвідоміших предметів розкоші, пов’язаних із колишнім президентом. Золоту скульптуру хліба вагою близько двох кілограмів, яку подарував український бізнесмен, знайшли в резиденції Януковича у 2014 році. Пізніше її зображення з’являлося на сувенірах, а сам предмет показували на виставках.
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