"Выдал золотой батон": в Украине на Хеллоуин заметили Януковича и Азарова (видео)

Участник празднования дополнил наряд золотым аксессуаром

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В центре Харькова на праздновании Хеллоуина-2026 заметили молодых людей в образах предателей Украины Виктора Януковича и Николая Азарова. Их костюмы стали вирусными в интернете.

Кадры с праздника опубликовал аккаунт @kharkiv_budni в Threads. Автор отдельно отметил золотой батон в руках одного из участников.

"Януковича заметили в центре Харькова на праздновании Хеллоуина. Золотой батон тоже был на месте", – говорится в сообщении.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика!

Какими получились образы Януковича и Азарова

Участник в образе Януковича пришёл в тёмной спортивной куртке с белыми полосами на рукавах. На голову он надел большую коричневую меховую шапку с жёлтым навершием и крестом, а поверх одежды – широкий жёлтый воротник с декоративными элементами. В руке он держал золотистый батон.

Образ Януковича дополнили золотистый батон и меховая шапка с крестом

Второй молодой человек выбрал образ Азарова: седой парик, очки, белую рубашку и бордовый верх. Самой заметной деталью наряда стал высокий розовый колпак.

Для образа Азарова участник праздника выбрал седой парик и очки

Под публикацией пользователи обсуждали костюмы и шутили о выборе персонажей для Хеллоуина. Читатель @zolotaryov2968 связал политические образы с тематикой праздника.

"Ну так нечисть же", – написал @zolotaryov2968.

Пользователи связали выбор политических образов с тематикой Хеллоуина

Другие читатели оставляли короткие одобрительные комментарии и смеялись над перевоплощением.

Костюмы участников харьковского праздника вызвали отклики в Threads

Почему золотой батон связан с Януковичем

Батон в этом костюме отсылает к одному из самых известных предметов роскоши, связанных с бывшим президентом. Золотую скульптуру хлеба весом около двух килограммов, которую якобы подарил украинский бизнесмен, нашли в резиденции Януковича в 2014 году. Позже её изображение появлялось на сувенирах, а сам предмет показывали на выставках.

Костюмы на Хеллоуин отсылают к бывшим украинским руководителям/Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" появилась сезонная пластиковая тыква-сюрприз. Её нужно опустить в воду, чтобы со временем из неё "вылупился" сюрприз. Украинцы делятся впечатлениями о ней.