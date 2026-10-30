В "АТБ" з’явилася сезонна новинка, що вразила покупців: "Кожні 20 хвилин бігав і дивився" (фото)

Українці діляться враженнями

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В "АТБ" з'явилася цікава іграшка до Геловіну. Вона призначена для дітей від 3 років, але захоплює навіть дорослих.

Про це розповів користувач соцмережі Threads з ніком grechka.dm. Він показав іграшку-сюрприз у коробочці. Всередині гарбузик, який треба занурити у воду і за деякий час з нього "вилуплюється" сюрприз, який потім збільшується у розмірах.

Важливо класти гарбузик у прозору ємність, щоб можна було спостерігати перевтілення. Ціна іграшки в "АТБ" — 66 гривень.

Іграшка захоплює навіть дорослих. Фото: threads.com/@grechka.dm

У автора з гарбузика у воді з'явилася фігурка чоловічка Michelin. Хтось пише, що в них з гарбуза вилупився гарбуз, у когось привид. Однак сам процес дуже захопливий.

Іграшка-сюрприз із АТБ. Фото: threads.com/@grechka.dm

"Я кожні 20 хвилин бігав і дивився, чи не розкрилася вона і чи не вилупився. Вилупився! Тепер чекаю, коли виросте в розмірах", — розповів блогер.

Інша по-милому моторошна прикраса на Геловін з "АТБ" підкорила українців

Також в "АТБ" до Геловіну продають маленький ліхтар Джека. Українці діляться враженнями від маленького пластикового гарбузика, що світиться, ніби із зловісною, але насправді чарівною посмішкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що екзотичний товар з "АТБ" став хітом. Українці діляться враженнями.