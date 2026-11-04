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Що почитати українською: 10 сучасних романів, з яких варто почати

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Українські романи різних жанрів відкривають читачам широкий вибір історій Новина оновлена 04 листопада 2026, 13:05
Українські романи різних жанрів відкривають читачам широкий вибір історій. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Від історичних розслідувань і магічного Києва до офісної романтики та прози про перші тижні вторгнення

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Сучасну українську літературу можна відкривати з детективу, романтичної історії чи технотрилера. Ми зібрали десять романів різних жанрів, що вийшли українською. У них є пригоди, складні герої та впізнаване середовище.

Детективи: циркові вміння, таємничі вбивства та жіночий тандем

"Володарі печатки" – Андрій Кокотюха. Перша книжка серії "Роза і Шип" – ретродетектив з авантюрною історією. Роза Лисицька виросла в мандрівному цирку, а Олексій Шип – відставний капітан кавалерії. Від різних замовників вони отримують одне завдання: викрасти старовинну печатку. У центрі сюжету – суперництво двох спритних героїв. Кожен має свої вміння й хоче випередити іншого.

Обкладинка роману "Володарі печатки" Андрія Кокотюхи з чоловіком і жінкою на тлі міста
Ретродетектив Андрія Кокотюхи Джерело: vivat.com.ua

"Боги мого краю дуже люблять кров" – Євгенія Кужавська. Осінній Київ 1917 року, загадкові вбивства та гімназійне життя – тло історії Вероніки Черняхівської. Героїня, заснована на реальній історичній постаті, звикає до спільного навчання дівчат і хлопців, будує стосунки з однокласниками й шукає мотиви вбивці. Роман підійде тим, кому цікаві історичне середовище та моторошна інтрига.

Обкладинка книжки "Боги мого краю дуже люблять кров" Євгенії Кужавської із зеленим листям і червоними плямами
Роман Євгенії Кужавської поєднує київське гімназійне життя з моторошною інтригою Джерело: vivat.com.ua

"Красиві дівчата теж помирають" – Юлія Клебан. Роман видавництва "Лабораторія" починається в Києві 2018 року. Колишня працівниця реклами Оллі стає помічницею ексадвокатки Ірини Хижак. Разом вони розслідують смерть студентки після вечірки в гуртожитку. Жіночий тандем і тема студентського булінгу надають детективу соціальної гостроти.

Обкладинка книжки "Красиві дівчата теж помирають" Юлії Клебан із намальованими ключами, картками та лупою
Роман Юлії Клебан поєднує розслідування смерті студентки з темою булінгу Джерело: yakaboo.ua

Фантастика й трилери: сни, пітьма та київські мурали

"Зазирни в мої сни" – Макс Кідрук. Цей технотрилер поєднує фантастику, фентезі та містику й порушує теми життя, смерті та можливостей людської свідомості. Він зацікавить тих, хто любить напружені історії на межі раціонального й незбагненного.

Книжка "Зазирни в мої сни", розгорнута книжка, закладка, іграшковий привид, павук і будильник на пледі
Технотрилер Макса Кідрука поєднує фантастику, фентезі та містику Джерело: yakaboo.ua

"Я бачу, вас цікавить пітьма" – Іларіон Павлюк. У цій містичній детективній історії головне зло – людська байдужість. Жанрова загадка тут поєднується з питаннями про відповідальність і готовність помічати чуже страждання. Роман підійде тим, хто шукає в трилері моральної напруги, а не тільки розгадки таємниці.

Біла обкладинка книги "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка з чорною плямою та зображенням місяця
Роман Іларіона Павлюка поєднує детективну загадку з роздумами про людську байдужість Джерело: yakaboo.ua

"Вандалізм" – Валерія Савотіна. Міське фентезі від ARTBOOKS робить Київ магічним світом. Старшокласниця Софа любить малювати, але сумнівається, чи має право називатися художницею. Після випадкового ритуалу вона зустрічає химеру Луку й опиняється серед муралів, у небезпечному змаганні молодих митців. За пригодами – близька багатьом тема: як наважитися творити, не чекаючи схвалення інших.

Обкладинка книжки "Вандалізм" із людиною на драбині, яка малює на висотному будинку під зоряним небом
Міське фентезі перетворює мурали на частину магічного світу Джерело: artbooks.ua

Романтика й історія на перетині жанрів

"За власним бажанням" – Ерін Кас. Ліза та Павло давно недолюблюють одне одного. У цьому любовному романі вони укладають парі: хто першим не витримає спільної роботи, якщо вона стане його асистенткою. Події розгортаються в юридичній фірмі у Дніпрі. Знайомий сюжетний хід "від ворогів до закоханих" тут перенесено в українське офісне середовище.

Обкладинка роману "За власним бажанням" із жінкою з папкою та чоловіком у темно-синьому костюмі
Український любовний роман переносить знайомий сюжет "від ворогів до закоханих" в офіс в Дніпрі Джерело: vivat.com.ua

"Дванадцять обручів" – Юрій Андрухович. Восьмеро знайомих опиняються у віддаленому карпатському пансіонаті. Їхня історія поєднує любовну драму, детективні елементи й горор. Цей роман варто обрати, якщо хочеться відійти від чітких жанрових правил і прочитати прозу, що вільно змішує різні способи оповіді.

Обкладинка книжки "Дванадцять обручів" Юрія Андруховича із сірим інтер’єром і синіми силуетами людей
Роман Юрія Андруховича поєднує любовну драму, детективні елементи й горор Джерело: vivat.com.ua

Люди в часи суспільного зламу

"Депеш Мод" – Сергій Жадан. Роман розповідає про зіткнення людини з жорстокою та несправедливою системою. Навіть власні шкідливі звички можуть стати способом опору. Тут добро і зло міняються місцями, а персонажі залишаються морально неоднозначними. Книжка зацікавить читачів, яким близькі суперечливі герої та проза без повчального тону.

Обкладинка роману "Депеш Мод" Сергія Жадана із зеленим полем, колесом огляду та міським краєвидом
Роман Сергія Жадана показує зіткнення людини з жорстокою та несправедливою системою Джерело: sens.in.ua

"Будь ласка, не бійся" – Павло "Паштет" Белянський. Роман у новелах повертає до 24 лютого 2022 року та перших тижнів повномасштабного вторгнення. Кілька персонажів по-різному реагують на обставини, до яких неможливо було підготуватися. Автор пише про звичайних людей – із цінностями й вадами, у реальності, де дедалі важче прикидатися.

Синя обкладинка книжки "Будь ласка, не бійся" з людьми біля огорожі на тлі багатоповерхівок
Роман Павла Белянського повертає до перших тижнів повномасштабного вторгнення Джерело: vivat.com.ua

"Телеграф" раніше розповідав про серію фентезійних романів Дженніфер Л. Арментраут "Із крові та попелу" та її приквел "Плоть і вогонь". Авторка вже випустила 10 книг, які разом налічують майже 8 тисяч сторінок.

Теги:
#Українська мова #книги