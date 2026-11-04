Що почитати українською: 10 сучасних романів, з яких варто почати

Від історичних розслідувань і магічного Києва до офісної романтики та прози про перші тижні вторгнення

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Сучасну українську літературу можна відкривати з детективу, романтичної історії чи технотрилера. Ми зібрали десять романів різних жанрів, що вийшли українською. У них є пригоди, складні герої та впізнаване середовище.

Детективи: циркові вміння, таємничі вбивства та жіночий тандем

"Володарі печатки" – Андрій Кокотюха. Перша книжка серії "Роза і Шип" – ретродетектив з авантюрною історією. Роза Лисицька виросла в мандрівному цирку, а Олексій Шип – відставний капітан кавалерії. Від різних замовників вони отримують одне завдання: викрасти старовинну печатку. У центрі сюжету – суперництво двох спритних героїв. Кожен має свої вміння й хоче випередити іншого.

Ретродетектив Андрія Кокотюхи Джерело: vivat.com.ua

"Боги мого краю дуже люблять кров" – Євгенія Кужавська. Осінній Київ 1917 року, загадкові вбивства та гімназійне життя – тло історії Вероніки Черняхівської. Героїня, заснована на реальній історичній постаті, звикає до спільного навчання дівчат і хлопців, будує стосунки з однокласниками й шукає мотиви вбивці. Роман підійде тим, кому цікаві історичне середовище та моторошна інтрига.

Роман Євгенії Кужавської поєднує київське гімназійне життя з моторошною інтригою Джерело: vivat.com.ua

"Красиві дівчата теж помирають" – Юлія Клебан. Роман видавництва "Лабораторія" починається в Києві 2018 року. Колишня працівниця реклами Оллі стає помічницею ексадвокатки Ірини Хижак. Разом вони розслідують смерть студентки після вечірки в гуртожитку. Жіночий тандем і тема студентського булінгу надають детективу соціальної гостроти.

Роман Юлії Клебан поєднує розслідування смерті студентки з темою булінгу Джерело: yakaboo.ua

Фантастика й трилери: сни, пітьма та київські мурали

"Зазирни в мої сни" – Макс Кідрук. Цей технотрилер поєднує фантастику, фентезі та містику й порушує теми життя, смерті та можливостей людської свідомості. Він зацікавить тих, хто любить напружені історії на межі раціонального й незбагненного.

Технотрилер Макса Кідрука поєднує фантастику, фентезі та містику Джерело: yakaboo.ua

"Я бачу, вас цікавить пітьма" – Іларіон Павлюк. У цій містичній детективній історії головне зло – людська байдужість. Жанрова загадка тут поєднується з питаннями про відповідальність і готовність помічати чуже страждання. Роман підійде тим, хто шукає в трилері моральної напруги, а не тільки розгадки таємниці.

Роман Іларіона Павлюка поєднує детективну загадку з роздумами про людську байдужість Джерело: yakaboo.ua

"Вандалізм" – Валерія Савотіна. Міське фентезі від ARTBOOKS робить Київ магічним світом. Старшокласниця Софа любить малювати, але сумнівається, чи має право називатися художницею. Після випадкового ритуалу вона зустрічає химеру Луку й опиняється серед муралів, у небезпечному змаганні молодих митців. За пригодами – близька багатьом тема: як наважитися творити, не чекаючи схвалення інших.

Міське фентезі перетворює мурали на частину магічного світу Джерело: artbooks.ua

Романтика й історія на перетині жанрів

"За власним бажанням" – Ерін Кас. Ліза та Павло давно недолюблюють одне одного. У цьому любовному романі вони укладають парі: хто першим не витримає спільної роботи, якщо вона стане його асистенткою. Події розгортаються в юридичній фірмі у Дніпрі. Знайомий сюжетний хід "від ворогів до закоханих" тут перенесено в українське офісне середовище.

Український любовний роман переносить знайомий сюжет "від ворогів до закоханих" в офіс в Дніпрі Джерело: vivat.com.ua

"Дванадцять обручів" – Юрій Андрухович. Восьмеро знайомих опиняються у віддаленому карпатському пансіонаті. Їхня історія поєднує любовну драму, детективні елементи й горор. Цей роман варто обрати, якщо хочеться відійти від чітких жанрових правил і прочитати прозу, що вільно змішує різні способи оповіді.

Роман Юрія Андруховича поєднує любовну драму, детективні елементи й горор Джерело: vivat.com.ua

Люди в часи суспільного зламу

"Депеш Мод" – Сергій Жадан. Роман розповідає про зіткнення людини з жорстокою та несправедливою системою. Навіть власні шкідливі звички можуть стати способом опору. Тут добро і зло міняються місцями, а персонажі залишаються морально неоднозначними. Книжка зацікавить читачів, яким близькі суперечливі герої та проза без повчального тону.

Роман Сергія Жадана показує зіткнення людини з жорстокою та несправедливою системою Джерело: sens.in.ua

"Будь ласка, не бійся" – Павло "Паштет" Белянський. Роман у новелах повертає до 24 лютого 2022 року та перших тижнів повномасштабного вторгнення. Кілька персонажів по-різному реагують на обставини, до яких неможливо було підготуватися. Автор пише про звичайних людей – із цінностями й вадами, у реальності, де дедалі важче прикидатися.

Роман Павла Белянського повертає до перших тижнів повномасштабного вторгнення Джерело: vivat.com.ua

"Телеграф" раніше розповідав про серію фентезійних романів Дженніфер Л. Арментраут "Із крові та попелу" та її приквел "Плоть і вогонь". Авторка вже випустила 10 книг, які разом налічують майже 8 тисяч сторінок.