Что почитать на украинском: 10 современных романов, с которых стоит начать

От исторических расследований и магического Киева до офисной романтики и прозы о первых неделях вторжения

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Современную украинскую литературу можно открывать с детектива, романтической истории или технотриллера. Мы собрали десять романов разных жанров, вышедших на украинском языке. В них есть приключения, сложные герои и узнаваемая среда.

Детективы: цирковые умения, таинственные убийства и женский тандем

"Володарі печатки" – Андрей Кокотюха. Первая книга серии "Роза и Шип" – ретродетектив с авантюрной историей. Роза Лисицкая выросла в бродячем цирке, а Алексей Шип – отставной капитан кавалерии. От разных заказчиков они получают одно задание: украсть старинную печать. В центре сюжета – соперничество двух ловких героев. У каждого есть свои умения, и каждый хочет опередить другого.

Ретродетектив Андрея Кокотюхи Источник: vivat.com.ua

"Боги мого краю дуже люблять кров" – Евгения Кужавская. Осенний Киев 1917 года, загадочные убийства и гимназическая жизнь – фон истории Вероники Черняховской. Героиня, основанная на реальной исторической личности, привыкает к совместному обучению девочек и мальчиков, строит отношения с одноклассниками и ищет мотивы убийцы. Роман подойдет тем, кому интересны историческая атмосфера и жуткая интрига.

Роман Евгении Кужавской сочетает киевскую гимназическую жизнь с жуткой интригой Источник: vivat.com.ua

"Красиві дівчата теж помирають" – Юлия Клебан. Роман издательства "Лабораторія" начинается в Киеве в 2018 году. Бывшая сотрудница рекламы Олли становится помощницей эксадвокатки Ирины Хижак. Вместе они расследуют смерть студентки после вечеринки в общежитии. Женский тандем и тема студенческой травли придают детективу социальную остроту.

Роман Юлии Клебан сочетает расследование смерти студентки с темой травли Источник: yakaboo.ua

Фантастика и триллеры: сны, тьма и киевские муралы

"Зазирни в мої сни" – Макс Кидрук. Этот технотриллер сочетает фантастику, фэнтези и мистику и затрагивает темы жизни, смерти и возможностей человеческого сознания. Он заинтересует тех, кто любит напряженные истории на грани рационального и непостижимого.

Технотриллер Макса Кидрука сочетает фантастику, фэнтези и мистику Источник: yakaboo.ua

"Я бачу, вас цікавить пітьма" – Илларион Павлюк. В этой мистической детективной истории главное зло – человеческое равнодушие. Жанровая загадка здесь сочетается с вопросами об ответственности и готовности замечать чужие страдания. Роман подойдет тем, кто ищет в триллере морального напряжения, а не только разгадки тайны.

Роман Иллариона Павлюка сочетает детективную загадку с размышлениями о человеческом равнодушии Источник: yakaboo.ua

"Вандалізм" – Валерия Савотина. Городское фэнтези от ARTBOOKS превращает Киев в магический мир. Старшеклассница Софа любит рисовать, но сомневается, вправе ли называть себя художницей. После случайного ритуала она встречает химеру Луку и оказывается среди муралов, в опасном состязании молодых художников. За приключениями стоит близкая многим тема: как осмелиться творить, не дожидаясь одобрения других.

Городское фэнтези превращает муралы в часть магического мира Источник: artbooks.ua

Романтика и история на пересечении жанров

"За власним бажанням" – Эрин Кас. Лиза и Павел давно недолюбливают друг друга. В этом любовном романе они заключают пари: кто первым не выдержит совместной работы, если она станет его ассистенткой. События разворачиваются в юридической фирме в Днепре. Знакомый сюжетный ход "от врагов до влюбленных" здесь перенесен в украинскую офисную среду.

Украинский любовный роман переносит знакомый сюжет "от врагов к влюбленным" в офис в Днепре Источник: vivat.com.ua

"Дванадцять обручів" – Юрий Андрухович. Восемь знакомых оказываются в отдаленном карпатском пансионате. Их история сочетает любовную драму, детективные элементы и хоррор. Этот роман стоит выбрать, если хочется отойти от четких жанровых правил и прочитать прозу, свободно смешивающую разные способы повествования.

Роман Юрия Андруховича сочетает любовную драму, детективные элементы и хоррор Источник: vivat.com.ua

Люди во времена общественного перелома

"Депеш Мод" – Сергей Жадан. Роман рассказывает о столкновении человека с жестокой и несправедливой системой. Даже собственные вредные привычки могут стать способом сопротивления. Здесь добро и зло меняются местами, а персонажи остаются морально неоднозначными. Книга заинтересует читателей, которым близки противоречивые герои и проза без назидательного тона.

Роман Сергея Жадана показывает столкновение человека с жестокой и несправедливой системой Источник: sens.in.ua

"Будь ласка, не бійся" – Павел "Паштет" Белянский. Роман в новеллах возвращает к 24 февраля 2022 года и первым неделям полномасштабного вторжения. Несколько персонажей по-разному реагируют на обстоятельства, к которым невозможно было подготовиться. Автор пишет об обычных людях – с ценностями и недостатками, в реальности, где становится все труднее притворяться.

Роман Павла Белянского возвращает к первым неделям полномасштабного вторжения Источник: vivat.com.ua

"Телеграф" ранее рассказывал о серии фэнтезийных романов Дженнифер Л. Арментраут "Из крови и пепла" и ее приквеле "Плоть и огонь". Авторка уже выпустила 10 книг, которые вместе насчитывают почти 8 тысяч страниц.