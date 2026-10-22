Несподіваний вибір: які книги читає ексзірка Playboy Астаф'єва

27 жовтня артистка долучиться до читання Радіодиктанту

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Співачка й модель Даша Астаф'єва розповіла про улюблені книжки під час візиту до Бібліотеки Мудрого.

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Добірку опублікували на сторінці @mudryilibrary у Threads.

Книги з добірки Даші Астаф'євої

Даша Астаф'єва поділилася улюбленими книжками під час візиту до Бібліотеки Мудрого

До свого книжкового топу Астаф'єва внесла роман Івана Багряного "Сад Гетсиманський" і книжку Андрія Сем'янківа "Танці з кістками". Також співачка назвала всі книжки Софії Яблонської.

Астаф'єва читатиме Радіодиктант національної єдності

Даша Астаф'єва стане однією з читців Радіодиктанту національної єдності 2026 року. Текст написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Разом зі співачкою його читатиме вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков.

Даша Астаф’єва читатиме Радіодиктант національної єдності 27 жовтня

Вибір організаторів викликав суперечки в соцмережах. Прихильники Астаф'євої хвалили її чисту вимову, чітку дикцію та вміння виразно читати. Критики згадували модельну кар'єру співачки й еротичні фотосесії, а також сумнівалися, чи витримає вона потрібний темп. Дехто вважав, що мовна подія перетворюється на розважальне шоу. У відповідь прихильники нагадували про досвід Астаф'євої: вона популяризує українську літературу, заснувала застосунок Underbook з аудіокнигами й сама озвучує частину з них.

Як співачка відповіла на хейт

Після анонсу Астаф'єва відповіла критикам на своїй сторінці в соцмережі. За словами артистки, користувачі дорікали їй навіть через ім'я: запитували, чому вона Даша, а не Одарка.

"Я маю перейменуватися, а тоді вже Конституційний Суд Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу подумає, чи підходжу я їм", – з іронією сказала співачка Даша Астаф'єва.

Артистці також дорікали зйомками для Playboy 20 років тому, російськомовним минулим і участю в гурті NikitA.

"Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це якась нова грань абсурду", – заявила Даша Астаф'єва. Вона закликала українців, зокрема й недоброзичливців, долучитися до трансляції 27 жовтня.

Як повідомляв "Телеграф", письменник Євген Положій розповів про роман "Іловайськ", який читають на сході, заході, півдні й півночі України.