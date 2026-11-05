Російські пабліки підхопили заяву ЦПК щодо Арахамії перед переговорами української делегації у США

Окупанти навмисно поширюють дезінформацію про нардепа

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Повідомлення Центру протидії корупції щодо можливого відкриття кримінального провадження стосовно Давида Арахамії почало поширюватися російськими пабліками напередодні старту переговорів у Вашингтоні.

Саме Арахамія бере участь у переговорному процесі з українського боку, тому інформаційна активність навколо нього збіглася з важливим етапом міжнародних контактів України. Про це написав політолог Володимир Сонюк.

Основою для публікацій стала заява ЦПК про рішення Вищого антикорупційного суду, пов'язане з реєстрацією відомостей щодо можливого кримінального правопорушення. Йдеться про процесуальне рішення, а не про доведену винуватість політика.

На цьому тлі знову актуалізувалися питання щодо діяльності самого Центру протидії корупції. Раніше на адресу організації висувалися звинувачення у можливому ухиленні від сплати податків.

Крім того, опоненти ЦПК заявляють про систематичні спроби організації дискредитувати представників української переговорної команди та безпосередньо Давида Арахамію.

Таким чином, повідомлення громадської організації стало частиною інформаційного обговорення в російському сегменті медіапростору саме напередодні переговорів у Вашингтоні. Водночас збіг у часі не доводить навмисного зв'язку між діями ЦПК та російських інформаційних ресурсів.