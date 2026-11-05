Оккупанты намеренно распространяют дезинформацию о нардепе

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ообщение Центра противодействия коррупции о возможном открытии уголовного производства в отношении Давида Арахамии начало распространяться в российских пабликах накануне начала переговоров в Вашингтоне.

Именно Арахамия участвует в переговорном процессе с украинской стороны, поэтому информационная активность вокруг него совпала с важным этапом международных контактов Украины. Об этом написал политолог Владимир Сонюк.

Основой для публикаций стало заявление ЦПК о решении Высшего антикоррупционного суда, связанном с регистрацией сведений о возможном уголовном правонарушении. Речь идет о процессуальном решении, а не о доказанной виновности политика.

На этом фоне вновь актуализировались вопросы о деятельности самого Центра противодействия коррупции. Ранее в адрес организации выдвигались обвинения в возможном уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, оппоненты ЦПК заявляют о систематических попытках организации дискредитировать представителей украинской переговорной команды и непосредственно Давида Арахамию.

Таким образом, сообщение общественной организации стало частью информационного обсуждения в российском сегменте медиапространства именно накануне переговоров в Вашингтоне. В то же время совпадение по времени не доказывает намеренной связи между действиями ЦПК и российских информационных ресурсов.