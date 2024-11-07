У Запоріжжі потужні вибухи: над містом дим, що вже відомо, фото (оновлено)

У деяких будинках вибило вікна у під’їздах

У Запоріжжі та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над містом підіймається стовп чорного диму.

Перед цим у моніторингових каналах писали, що росіяни запустили КАБ у бік Запоріжжя. Вже невдовзі з’явилися повідомлення про потужні вибухи, які чули у місті та на території області.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактовною авіацією у напрямку Запоріжжя", — сказали у Повітряних силах України.

У місцевих пабліках пишуть, що у деяких будинках у місті повибивало вікна у під’їздах. Крім того, в одній із медустанов міста теж вибило вікна.

Офіційної інформації наразі немає.

О 14:38 було повідомлено про відбій повітряної тривоги у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рано вранці 5 листопада у Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок пригоди загинули шестеро людей. Пізніше стало відомо, що кількість поранених через удар росіян зросла до 23 людей. Пожежу, яка виникла на місці влучення, ліквідовано. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.