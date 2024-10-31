У Києві лунали вибухи, в одному з районів виникла пожежа: перші подробиці (фото)

РФ майже щодня намагається атакувати столицю

У четвер, 31 жовтня, Київ знову опинився під атакою ворожих дронів. В Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у сторінці Телеграм. За його словами, оперативні служби слідують на місце події.

Пізніше він повідомив, що на відкритій місцевості виникло загорання трав’яного настилу на площі приблизно 50 м. кв. Ведеться робота по ліквідації пожежі. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила.

Станом на 6:48 пожежу було ліквідовано. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

"Попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Інформація щодо постраждалих не надходила", — зазначили в КМВА.

Атака "шахедів" у Києві — що відомо

Про вибухи у столиці писали й раніше. Людей закликали до відбою перебувати в укриттях.

Повітряна тривога почалась у Києві та області приблизно о 2:05. В області було зафіксовано рух ворожих БпЛА. Тож у регіоні працюють сили ППО.

Варто зазначити, що російські війська практично щодня намагаються атакувати Київ дронами. Так, минулої ночі, повітряна тривога в столиці тривала понад дві години.

Сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці. Однак, у Солом'янському районі уламки впали на житловий будинок. Як виглядав будинок після ворожої атаки розповідав "Телеграф".