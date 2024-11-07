В Запорожье мощные взрывы: над городом дым, что уже известно, фото (обновлено)

В некоторых домах выбило окна в подъездах

В Запорожье и области во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Над городом поднимается столб черного дыма.

Перед этим в мониторинговых каналах писали, что россияне запустили КАБ в сторону Запорожья. Уже вскоре появились сообщения о мощных взрывах, которые слышали в городе и на территории области.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактичной авиацией в направлении Запорожья", — сказали в Воздушных силах Украины.

В местных пабликах пишут, что в некоторых домах в городе повыбивало окна в подъездах. Кроме того, в одном из медучреждений города тоже выбило окна.

Официальной информации на данный момент нет.

В 14:38 было сообщено об отбое воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рано утром 5 ноября в Запорожье раздались взрывы. В результате происшествия погибли шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых из-за удара россиян выросло до 23 человек. Пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.