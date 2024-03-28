Куди зникла та який вигляд має зірка 2000-х Євгенія Власова (фото)

Артистку більше не приваблює велика сцена

Українська співачка Євгенія Власова, яка жорстко пройшлася по зрадниці Таїсії Повалій, була дуже популярною у 2000-х завдяки хітам "Ветер надежды", "Живая река", "Плачь обо мне". У 2009 році виконавиця зникла з публічного простору, причина – проблеми зі здоров’ям.

Артистка детально не розповідала про хворобу, хоча всі ЗМІ трубили, що це онкологія. У 2016 році Євгенія знову повернулася на сцену, але у 2017 їй зробили ще одну операцію.

Медіа не вгавали своїми припущеннями, тому Власова змушена було пролити світло. "У мене ніколи не знаходили онкологічних захворювань. Я справді перенесла операцію і пройшла хіміотерапію, оскільки на цьому наполягли лікарі. Але журналістів не цікавлять тонкощі, їм потрібне м'ясо, кров, пристрасті! І ось тепер на мені якесь дивне тавро хворої. Ненавиджу це все! Довго мовчала! Здебільшого заради людей, для яких я стала надією на одужання!", — наголосила співачка.

Співачка Власова

У 2021 році Євгенія Власова раптово взяла участь у проєкті "Танці з зірками", але залишила шоу через коронавірус. Також співачка брала участь в одному із випусків шоу "Голос України-2021", але повертатися на сцену не стала, наголошуючи на тому, що шоубіз перестав її цікавити.

На початку великої війни співачка залишалася у своєму будинку під Києвом разом з рідними. Згодом Власова все-таки виїхала до Чехії, де прожила півтора роки. Також вона побувала в Монако та Парижі, але все-таки повернулася до Києва.

Власова на тлі прапора України

Наразі Євгенія Власова кар'єру артистки не розвиває, велика сцена її не приваблює. Вона знайшла для себе інше захоплення, зайнявшись "духовними практиками", та працює "через голос та вібрації, енергії та частоти".

"Мені здається, що я нарешті займаюся тим, що люблю, і до чого йшла дуже багато важких років", — розповідала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Lama зізналася, на які гроші живе під час війни. Говорячи про свою особистість, артистка підкреслила, що вважає себе маніфестором-відлюдником, який все організовує, творить, а згодом зникає в зону комфорту.