Куда исчезла и как выглядит звезда 2000-х Евгения Власова (фото)

Артистку больше не привлекает большая сцена

Украинская певица Евгения Власова, которая жестко прошлась по предательнице Таисии Повалий, была очень популярна в 2000-х благодаря хитам "Ветер надежды", "Живая река", "Плачь обо мне". В 2009 году исполнительница исчезла из публичного пространства, причина – проблемы со здоровьем.

Артистка подробно не рассказывала о болезни, хотя все СМИ трубили, что это онкология. В 2016 году Евгения снова вернулась на сцену, но в 2017 году ей сделали еще одну операцию, Женя взяла паузу.

Медиа не унималась своими предположениями, поэтому Власова вынуждена была пролить свет. "У меня никогда не находили онкологических заболеваний. Я действительно перенесла операцию и прошла химиотерапию, поскольку на этом настояли врачи. Но журналистов не интересуют тонкости, им нужно мясо, кровь, страсти! И вот теперь на мне какое-то странное клеймо больной. Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление!", — подчеркнула певица.

Певица Власова

В 2021 году Евгения Власова внезапно приняла участие в проекте "Танцы со звездами", но покинула шоу из-за коронавируса. Также певица принимала участие в одном из выпусков шоу "Голос Украины-2021", но возвращаться на сцену не стала, отмечая, что шоубиз перестал ее интересовать.

В начале большой войны певица оставалась в своем доме под Киевом вместе с родными. Вскоре Власова все-таки уехала в Чехию, где прожила полтора года. Также она побывала в Монако и Париже, но решила вернуться домой в Киев.

Власова на фоне флага Украины

Пока Евгения Власова карьеру артистки не развивает, большая сцена ее не привлекает. Она нашла для себя другое занятие и занялась "духовными практиками", работая "через голос и вибрации, энергию и частоту".

"Мне кажется, что я наконец-то занимаюсь тем, что люблю, и к чему шла очень много трудных лет", — рассказывала она.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Lama призналась, на какие деньги живет во время войны. Говоря о своей личности, артистка подчеркнула, что считает себя манифестором-отшельником, который все организует, творит, а затем исчезает в зону комфорта.