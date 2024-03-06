Куди зникла Ассія Ахат: де перебуває та чим займається відома українська скрипалька (фото)

Артистка тривалий час гастролювала Європою та Америкою

Відома українська співачка та скрипалька Ассія Ахат, яка була справжньою зіркою у 2000-х, як і Lama, Марія Яремчук, Гайтана, Ель Кравчук та інші. Тривалий артистка не фігурувала на теренах вітчизняного медіапростору, вона гастролювала Європою та Америкою, проте ніколи забувала про Україну та відкрито говорила про агресію країни-терористки ще з 2014 року.

Знаменитість активно веде соціальні мережі англійською мовою. На сторінці в Instagram Ассія неодноразово викладала фото з Києва, куди періодично поверталася з-за закордонних гастролей навіть під час війни.

Ассія Ахат обирала переможців премії "Греммі"

У США артистка не лише записувала нові композиції, а й обирала переможців премії "Греммі". До складу журі Ахат потрапила в 2021 році. Спочатку вона здобула визнання своєї авторської музики, а згодом отримала потужні рекомендації. Ассія стала першою українкою у суддівській команді "Греммі". Згодом співачка Тіна Кароль також стала одним з членів журі цього престижно музичної премії.

Ассія з улюбленм песиком

Нещодавно Ассія побувала в Україні. Повернувшись на Батьківщину, виконавиця записала нове відео на англомовну пісню "If Only Tonight".

На сторінці в Instagram артистка захопливо писала, що Київ – це особлива магія. Артистка також висловлювалася про українських захисників, дякувала ЗСУ за життя та спокій.

"У Києві - особлива магія"

Ассія також пригадувала страшні моменти, коли лише починалася велика війна.

"Але ж вже 2 роки. І за нашу свободу гинуть найкращі люди… Вічна пам’ять загиблим за всі ці два роки та за всі десять років, коли ще не називали війну війною…" — наголошувала Ассія.

Раніше "Телеграф" писав, що лідер "Бумбокса" Хливнюк пояснив колегам, чому війна стосується кожного. Виконавець пригадав важливу сторінку з історії України.