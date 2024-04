50 років на горищі: на аукціон виставили унікальну гітару Джона Леннона (фото)

Гітару виставили на торги в межах розпродажу "Музичні ікони"

На аукціоні хочуть продати гітару Джона Леннона — засновника та учасника легендарного гурту The Beatles, завдяки якому вже 60 років існує таке явище як бітломанія. Джон Леннон грав на ній у фільмі "Help!".

На цьому 12-струнному інструменті він запалював під час створення альбому та супроводжуючої комедії "Help!". Euronews Culture нагадує, що її використовували й під час запису альбому "Rubber Soul" 1965 року.

Гітара останні 50 років була на горищі. А тепер її вирішили виставити на торги в межах розпродажу "Музичні ікони" аукціонного дому Julien's Auctions.

Джон Леннон в творчих роздумах. Скріншот

Ціна коливатиметься від 600 до 800 тис. доларів. Інструмент може піти з молотка за набагато більшу суму. Нагадаємо, що у 2015 році гітару Леннона Gibson J160E продали за більш як 2,4 млн доларів.

Відомо, що гітара буде одним із понад 1000 лотів. Вбрання Тіни Тернер від Versace, чорна сукня Fendi Емі Вайнхауз, кросівки Onitsuka Tiger Фредді Мерк’юрі, піджак Майкла Джексона також будуть на цьому аукціоні.

Аукціон відбуватиметься 29-30 травня.

