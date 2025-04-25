Віткофф вчетверте зустрівся з Путіним. Перші деталі, що змінилося цього разу

Зустріч Путіна та Віткоффа тривала кілька годин

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 25 квітня прибув до Москви. Там відбулася вже четверта з початку року його особиста зустріч з очільником Росії Володимиром Путін.

Близько 17:25 кортеж, в якому, ймовірно, знаходиться Віткофф, покинув територію Кремля. За результатами переговорів спецпредставник російського президента Кирило Дмітрієв в соціальній мережі "Х" дописав, що "справа рухається".

Як зазначив помічник Путіна Юрій Ушаков, зустріч тривала три години, пройшла в конструктивному та корисному ключі. За його словами, сторонам вдалося зблизити позиції не лише з питання війни в Україні, але й з інших міжнародних тем. Однією з ключових тем стала можливість відновлення прямих переговорів між Києвом і Москвою.

Ушаков також наголосив на символічності дати: зустріч Путіна і Віткоффа відбулася у 80-ту річницю зустрічі на Ельбі — епізоду Другої світової війни, що став символом співпраці між США та СРСР.

Перша поїздка – 11 лютого

Перший візит Віткоффа до РФ мав гуманітарний характер: він прибув до Москви для повернення на батьківщину звільненого американського в’язня Марка Фогеля. За даними ЗМІ, цей візит заклав початок регулярних контактів між Кремлем та адміністрацією Трампа.

Друга поїздка – 13 березня

Наступний візит Віткоффа вже був виключно політичним. ПІсля багатогодинного очікування у Москві його пізно ввечері прийняв Путін. Як тоді повідомляв речник Кремля Дмитро Пєсков, на зустрічі "російській стороні було надано додаткову інформацію", а Путін через Віткоффа передав інформацію та "додаткові сигнали" для Трампа.

Тоді ж було погоджено необхідність особистої зустрічі лідерів США та РФ.

Третя зустріч – 11 квітня, Санкт-Петербург

Того разу розмова була довшою – близько 4,5 години. За словами Віткоффа, сторони досягли "розуміння" щодо умов майбутньої угоди, яка охоплює питання "п’яти спірних територій", ймовірно, на увазі малися Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. Обговорювала також питання НАТО, статтю 5, а також інші безпекові протоколи.

Тоді ж Віткофф заявив, що "Путін прагне миру" і що перемовини вийшли за рамки просто припинення вогню. Близько 22:00 на сайті Кремля з’явилася стисла інформація про зустріч, у центрі якої перебувало питання "українського врегулювання". Як повідомив Дмитрієв, переговори були продуктивними, однак жодних подробиць він не розкрив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа окреслила Україні та Росії можливий маршрут досягнення мирної угоди та визначила, якою має бути "фінішна пряма" на цьому шляху. У Білому домі запевняють, що зроблять усе необхідне, аби обидві сторони завершили цей процес одночасно.