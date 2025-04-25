У МВФ насмішили українців новим прогнозом щодо термінів закінчення війни

Це далеко не перший подібний прогноз

МВФ припускає завершення війни в Україні до кінця 2025 року – новий базовий сценарій у квітневому звіті 2025 року. Водночас негативний сценарій Фонду передбачає продовження бойових дій до середини 2026-го з суттєвими економічними ризиками для країни.

Згідно з квітневим звітом Міжнародного валютного фонду, вже у 2026 році очікується часткове повернення українських біженців, що дозволить збільшити населення з нинішніх 32,9 млн до 33,4 млн осіб. До 2030 року прогнозується помірне зростання до 33,9 млн.

Однак такі прогнози викликали неоднозначну реакцію в суспільстві. "Тут зараз щонайбільше 25 мільйонів. Решта — або виїхали, або на той світ", — коментує один із користувачів. Інші вважають подібні оцінки нереалістичними: "Тут хоч би 20 набралось. А в наступному році знову скажуть, що війна от-от закінчиться — і так до того моменту, коли в Україні залишиться 3–5 мільйонів".

Звучать також емоційні звинувачення на адресу західних партнерів: "Якби Америка справді хотіла нашої перемоги, то дала б найсучасніше озброєння — ще при Байдені все скінчилось би. А так — металобрухт по чайній ложці", — пише інший дописувач. Водночас частина українців продовжує довіряти оцінкам МВФ: "Кому-кому, а прогнозам МВФ я точно вірю. Дай Боже, щоб не помилилися". Проте є й стриманіші погляди: "Війна не закінчиться — вона просто призупиниться. Це відкладена війна, всі мають це усвідомити".

У грудні 2024 року в оновленому меморандумі МВФ зазначав, що війна може тривати до середини 2026-го, у випадку реалізації негативного сценарію. Він передбачає масштабні пошкодження інфраструктури, відтік мігрантів, глибший зовнішньоекономічний шок і скорочення ВВП на 2,5%.

У жовтні того ж 2024 року базовий сценарій Фонду також був переглянутий: завершення війни тоді також планувалося на кінець 2025 року. У цьому випадку, на думку експертів, українська економіка може зберегти помірне зростання, а основний вплив війни міг бути локалізований у регіонах зі зниженням економічної активності.

Перші ознаки коригування прогнозів з’явилися ще у грудні 2023 року, коли МВФ розглядав три сценарії – базовий, негативний і позитивний. У базовому йшлося про завершення війни у 2024 році, тоді як у негативному – про її продовження до кінця 2025, з падінням ВВП на 5%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після завершення війни та проведення демобілізації надходження до Пенсійного фонду можуть суттєво скоротитися. Це пов’язано з тим, що нині основну частину надходжень забезпечує єдиний соціальний внесок із порівняно високих зарплат військовослужбовців. Водночас у влади вже є відповідний план реагування.