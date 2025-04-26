Довгий час не афішували: де похований "винуватець" аварії на ЧАЕС (відео)

Він був визнаний одним із головних винуватців трагедії, але до останніх днів заперечував свою відповідальність

Вночі 26 квітня 1986 року сталася одна із найруйнівніших техногенних катастроф сучасності — аварія на Чорнобильській АЕС. Руйнування четвертого енергоблока призвело до безпрецедентного викиду радіоактивних речовин, що зажадало масштабної евакуації населення та призвело до довгострокових наслідків для екології та здоров’я людей регіону.

Ця катастрофа змусила переглянути стандарти безпеки атомної енергетики у всьому світі. Особлива увага після аварії була прикута до людей, які перебували на керівних посадах під час інциденту.

Анатолій Дятлов: суперечлива роль у чорнобильських подіях

На момент аварії Анатолій Дятлов працював заступником головного інженера з експлуатації ЧАЕС. Після розслідування у 1987 році суд визнав його одним із винуватців катастрофи та засудив до 10 років ув’язнення за порушення правил безпеки на станції.

Примітно, що сам Дятлов ніколи не визнавав особистої вини. Він послідовно вказував на конструктивні недоліки реактора типу РБМК як головну причину аварії. На його думку, відповідальність мали нести творці реактора — керівник програми Анатолій Олександров та головний конструктор Микола Доллежаль.

Через серйозні проблеми зі здоров’ям, викликані значною дозою радіаційного опромінення, Дятлова було звільнено достроково через чотири роки ув’язнення. Це сталося завдяки клопотанням представників наукової спільноти.

Де похований Анатолій Дятлов

Після звільнення він проходив лікування у спеціалізованому опіковому центрі Мюнхена, проте наслідки променевої хвороби продовжували прогресувати. 13 грудня 1995 року Анатолій Дятлов помер від серцевого нападу у віці 64 років. Згідно з інформацією, наданою його вдовою у документальному фільмі "Чорнобиль. Заповіт", його могила знаходиться на Лісовому цвинтарі у Києві.

Вибух на ЧАЕС не просто забрав життя і вигнав сотні тисяч людей із рідних будинків – він змінив уявлення людства про приховані небезпеки атомної енергії. І в епіцентрі цієї катастрофи назавжди залишиться суперечлива постать Анатолія Дятлова.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розпочала роботу перша атомна електростанція, якою була Чорнобильська АЕС. Паралельно з будівництвом станції за три кілометри від неї почали зводити місто Прип’ять.