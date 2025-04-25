Давно був під прицілом: у МЗС РФ розповіли, за що Україна могла ліквідувати генерала Москалика

Кремль вважає Україну "причетною" до ліквідації Москалика

В Росії офіційно прокоментували ліквідацію генерала Ярослава Москалика. Кремль підтвердив підрив автомобіля.

Про це повідомила офіційна представниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова. За її словами, на місці вибухи працює слідчооперативна група.

"Вранці 25 квітня у підмосковній Балашихі стався вибух легкового автомобіля. Внаслідок цього загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації генерал-лейтенант Ярослав Ярославович Москалик", — сказала Захарова.

Вона додає, що автівка вибухнула внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою. Його було начиненого різними елементами. Наразі порушено кримінальну справу. За словами Захаровою, Кремль вважає Україну "причетною" до ліквідації Москалика, адже він брав участь у "врегулюванні конфлікту на південному сході України" та працював у мінській контактній групі.

"Якщо розслідування підтвердить український слід у цій справі, то це знову продемонструє світовій спільноті "усю сутність Києва", який "робить ставку" на ескалацію військового протистояння з Росією та "безвідповідально ігнорує" конструктивні пропозиції, спрямовані на "пошук мирного вирішення" війни", — наголосила представниця Кремля.

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