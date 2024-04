50 лет на чердаке: на аукцион выставили уникальную гитару Джона Леннона (фото)

Гитару выставили на торги в рамках распродажи "Музыкальные иконы"

На аукционе хотят продать гитару Джона Леннона – основателя и участника легендарной группы The Beatles, благодаря которой уже 60 лет существует такое явление как битломания. Джон Леннон играл на ней в фильме Help.

На этом 12-струнном инструменте он зажигал во время создания альбома и сопровождающей комедии Help. Euronews Culture напоминает, что ее использовали и при записи альбома "Rubber Soul" в 1965 году.

Гитара последние 50 лет была на чердаке. А теперь ее решили выставить на торги в рамках распродажи "Музыкальные иконы" аукционного дома Julien’s Auctions.

Джон Леннон в творческих раздумьях. Скриншот

Цена будет колебаться от 600 до 800 тысяч долларов. Инструмент может уйти с молотка за гораздо большую сумму. Напомним, что в 2015 году гитару Леннона Gibson J160E продали более чем за 2,4 млн долларов.

Известно, что гитара будет одним из более чем 1000 лотов. Наряды Тины Тернер от Versace, черное платье Fendi Эми Уайнхауз, кроссовки Onitsuka Tiger Фредди Меркьюри, пиджак Майкла Джексона также будут на этом аукционе.

Мероприятие пройдет 29-30 мая.

Ранее Телеграф писал, что последняя песня Beatles вышла через 50 лет после распада группы. Трек называется Now And Then, что можно перевести как "тогда и сейчас", но возможен также перевод как "время от времени".