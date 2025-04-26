Посадіть ці квіти на кладовищі і ніколи не матимете проблем з бур'янами (фото)

Головне поєднувати рослини з різним часом цвітіння

Поминальні дні в Україні незабаром розпочнуться. Для більшості людей є одна проблема — бур'яни на могилках рідних. Особливо це пов'язано з тими, у кого обмаль часу приїздити та наводити лад. Але вихід є — посадити живі квіти, які запобігатимуть розмноженню бур'янів.

"Телеграф" розповість, що це за квіти, як за ними доглядати. Найефективнішими у боротьбі з бур'янами виявились ґрунтопокривні багаторічники.

Очиток (седум) різних видів – невибаглива рослина, що щільно вкриває ґрунт і потребує мінімального догляду.

(седум) різних видів – невибаглива рослина, що щільно вкриває ґрунт і потребує мінімального догляду. Барвінок малий – вічнозелена рослина з гарними блакитними квітами, яка швидко розростається.

– вічнозелена рослина з гарними блакитними квітами, яка швидко розростається. Флокс шиловидний – утворює щільний килим яскравих квітів навесні.

– утворює щільний килим яскравих квітів навесні. Чебрець повзучий – ароматна рослина, що добре розростається і пригнічує бур'яни.

Також добре зарекомендували себе хости, півники карликові та герань садова, які не лише декоративні, але й стійкі до несприятливих умов.

Треба також поєднувати рослини з різним часом цвітіння для забезпечення привабливого вигляду протягом усього сезону. Перед висадкою важливо провести ретельну підготовку ґрунту та використати мульчу для додаткового захисту від бур'янів.

Раніше "Телеграф" писав про два важливих правила про речі та їжу з кладовища.