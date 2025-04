Експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra спеціально для "Телеграфу" розповів про новий виток індо-пакистанського протистояння

22 квітня в індійській частині регіону Кашмір відбувся один з найжорстокіших терактів за останні роки. Озброєні бойовики відкрили вогонь по групі туристів, убивши щонайменше 26 осіб, переважно індусів, і поранивши понад 20. Відповідальність за напад взяло угруповання "Фронт опору", яке пов’язане з пакистанською терористичною організацією Лашкар-е-Тайба, що виступає проти демографічних змін через переселення некорінного населення до Кашміру після скасування Індією спеціального статусу регіону в 2019 році.

Теракт спровокував уряд Моді на жорстку реакцію, обірвавши ряд торгових контактів та угод з Пакистаном. Сторони перебувають на межі нової війни – вже повідомляють про обстріли з обох боків в районі спірного регіону Кашмір. Індія призупинила дію "Договору про води Інду", що загрожує спричинити водну кризу в Пакистані. Ісламабад вже розцінив цей крок Нью-Делі як "акт оголошення війни". Що спричинило чергове загострення між непримиримими ворогами? Яка ймовірність початку нового витка збройного протистояння між Індію та Пакистаном? Та чи є загроза ядерної війни на Індостані?

Проблемний Кашмір

Після поділу Британської Індії в 1947 році Кашмір став спірною територією через змішане населення (переважно мусульманське) та рішення махараджи Харі Сінгха приєднатися до Індії. З того моменту регіон, який розділений між Пакистаном та Індію Лінією контрою (LoC), став причиною фактично трьох індо-пакистанських війн, а також збройного конфлікту Нью-Делі з Пекіном за Аксай Чин у 1962 році. На індійській території штату Джамму і Кашмір діяла автономія, яка була скасована в 2019 році урядом Моді, дозволивши некорінним жителям купувати землю та оселятися в регіоні. Це викликало протести та активізувало пропакистанські угруповання, котрі ведуть багаторічну партизанську війну проти індійської влади.

Спірна територія Кашмір

Розуміючи неможливість силового захоплення всього Кашміру, Ісламабад вирішив створити на підконтрольній Індії території систему збройного опору. Міжвідомча розвідка Пакистану (ISI) підтримує мережу підпільних озброєних угруповань, котрі партизанськими і терористичними методами дестабілізують ситуацію в Кашмірі з метою збільшити ціну контролю для Нью-Делі над цією територією.

Одна з найвідоміших підпільних терористичних організацій пов’язаних з ISI – це Лашкар-е-Тайба (LeT). Заснована в 1987 році Хафізом Мухаммадом Саїдом, вона діє переважно в регіоні Кашміру, але також здійснювала терористичні атаки в інших частинах Індії. Лашкар-е-Тайба ставить за мету звільнення Кашміру від індійського контролю та створення ісламської держави. Найвідомішою терористичною акцією LeT став теракт в Мумбаї 2008 року, коли 10 бойовиків атакували готелі, вокзал і єврейський центр, убивши 166 осіб і поранивши понад 600. Останній напад пропакистанських бойовиків 22 квітня в долині Байсаран поблизу міста Пахалгам у Кашмірі пов’язують з "Фронтом спротиву", афілійованої з LeT терористичної організації.

Індія офіційно звинуватила Пакистан в організації теракту в Кашмірі, що згадуючи довгу історію підтримки терористичних груп Талібану та Лашкар-е-Тайба з боку ISI, цілком правдива версія, хоча з деякими нюансами. Через напад терористів, індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді був змушений перервати свій візит до Саудівської Аравії та повернутися до країни для кроків у відповідь.

"Свиням та пакистанцям – вхід заборонено!"

Після теракту в Кашмірі по всій Індії пройшлися стихійні антипакистанські мітинги, а в інформаційному просторі лунали заклики до війни з Пакистаном. В одній з головних політичних індійських телепередач ведучий вимагав від гостя сказати "Смерть Пакистану", а в багатьох крамницях повісили таблички з написом: "Свиням та пакистанцям – вхід заборонено!". Такий рівень суспільного гніву, спровокований десятиліттями протистояння між мусульманським та індуїстським населенням Індостану, відобразився на діях уряду Моді. Нью-Делі закрив кордон з Пакистаном, призупинив всі торгові контакти з Ісламабадом та під загрозою депортації змусив всіх громадян Ісламської республіки Пакистан покинути країну протягом 48 годин.

Головним кроком до посилення конфронтації став тимчасовий вихід Індії з "Договору про води Інду", який забезпечував доступ Пакистану до води. Угода дозволяє Індії обмежене використання західних річок для гідроенергетики та іригації без зміни основного потоку. "Договір про води Інду" є критично важливим для Пакистану, оскільки забезпечує 80% зрошувальних потреб, підтримуючи сільське господарство та економіку.

Призупинення Індією Договору в 2025 році через теракт у Кашмірі загрожує водною кризою та ескалацією конфлікту. Перекриття води загрожує посівам у Пенджабі та Сінді, що може призвести до дефіциту продовольства вже в найближчі місяці. Економічні втрати оцінюються в мільярди доларів, якщо ситуація найближчим часом не врегулюється.

Уряд Пакистану вже заявив, що сприймає це як "акт оголошення війни" та погрожує вийти з Шимлської (1972) та Ташкентської (1966) декларацій, що може анулювати Лінію контролю в Кашмірі та зобов’язання дотримання режиму припинення вогню. Вчора пакистанські військові захопили в полон індійського солдата в прикордонні, відмовившись на заклик Нью-Делі відпустити його. Також було зафіксовано перші збройні зіткнення між сторонами в районі LoC із застосуванням стрілецької зброї та артилерії.

На межі війні

Індія та Пакистан посилено готуються до збройного зіткнення, проводячи передислокацію військ до кордону та ініціюючи проведення військових навчань. У найближчі дні зберігається надзвичайно висока загроза початку бойових дій між сторонами. Збройні сили Індії значно переважають Пакистан за чисельністю (1,4 млн проти 0,65 млн) і технічним оснащенням, маючи більший бюджет і доступ до сучасних технологій (зокрема з боку США і РФ). Пакистан компенсує це високим мобілізаційним потенціалом і підтримкою Китаю, особливо в ракетних технологіях. Обидві країни володіють ядерною зброєю, але Індія має перевагу за кількістю боєголовок, тоді як Пакистан зберігає тактичну перевагу через фокус на Індію.

Досвід попередніх індо-пакистанських війн та зіткнень демонструє значну перевагу Індії над суперником, проте на зараз найбільш ймовірним варіантом подальших дій Нью-Делі полягають у ракетних ударах по базах Лашкар-е-Тайба на території Пакистану. Не виключені обмеженні бойові зіткнення в районі Лінії контролю в Кашмірі. Індійське суспільство вимагає від уряду Моді "акту помсти" за останній теракт, тому для Нью-Делі немає іншого виходу як продовжувати ескалацію до певної межі, а саме загрози ядерної війни. Остання на даний момент малоймовірна через усвідомлення з боку Нью-Делі та Ісламабаду наслідків такої ескалації.

Цікава реакція світу на загострення між Індією та Пакистаном. Президент США Дональд Трамп засудив теракт в Кашмірі та висловив співчуття Нарендрі Моді, після цього він не коментував подальші події. Проте державний департамент США зазначив, що "уважно спостерігає за ситуацією та поки не сформував власну позицію". Зрозуміло, у випадку війни Вашингтон стане на бік Нью-Делі, як також і Ізраїль.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу запевнив у своїй підтримці Індії у конфлікті з Пакистаном. Одночасно повідомляється, що Ізраїль два дні тому доставив високоточні боєприпаси, зокрема керовані бомби, на індійську авіабазу Адампур. Єврейська держава всіляко підтримує Індію у боротьбі проти Пакистану, який не визнає та закликає до знищення Ізраїлю.

Відкриту підтримку Пакистану висловила Туреччина, котра має стратегічні партнерські відносини з Ісламабадом. Вже є сигнали того, що Анкара може обмежитися не тільки дипломатичними діями. Посол Пакистану в Туреччині Юсаф Джунаїд та його делегація відвідали Національний технологічний центр імені Оздеміра Байрактара турецької аерокосмічної компанії BAYKAR. А це може говорити про зацікавленість пакистанців у турецьких БПЛА.

Яка позиція України стосовно індо-пакистанського конфлікту?

Офіційно Київ притримується нейтралітету в індо-пакистанському протистоянні, оскільки Україна намагається вибудувати стратегічне партнерство з обома країнами. Проте можна виокремити деякі факти для усвідомлення позиціювання українського напрямку в зовнішньополітичному баченні Ісламабаду та Нью-Делі.

Індія налагодила тісні стратегічні економічні відносини з росією, купуючи у великих обсягах її нафту і газ, що допомогло рф втримати власну економіку на плаву та продовжувати війну проти України. Перший свій закордонний візит на новому терміні прем'єрства Нарендра Моді здійснив 9 липня минулого року — у день, коли путін вдарив балістикою по дитячій лікарні Охмадит в Києві.З іншого боку, уряд Індії засудив військову агресію рф проти України, надсилає гуманітарну допомогу, а Моді особисто і публічно висловлював путіну незгоду з його діями.

Пакистан займає аналогічну нейтральну позицію стосовно російсько-української війни. Проте Ісламабад давній військово-технічний партнер Києва. З 2022 року Ісламська республіка Пакистан таємно надавала зброю та боєприпаси Україні, які зараз перебувають у розпорядженні наших Сил оборони. Хоча одночасно з цим, пакистанці намагаються збудувати стратегічні відносини з росією та є союзником Китаю. Тоді як, Індія все більше дрейфує у бік Заходу, налагоджуючи міцне партнерство зі США та Європою.

Обирати сторони у такому конфлікті — контрпродуктивно для України, тому ми і надалі будемо дотримуватися складної розтяжки у цьому геополітичному шпагаті.