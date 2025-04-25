США, Ізраїль, Туреччина, Китай: хто кого підтримає в конфлікті Індії з Пакистаном

Деякі країни уже продемонстрували свою позицію

Індія та Пакистан опинилися на межі повномасштабної війни після теракту в регіоні Кашмір, де 22 квітня загинуло щонайменше 26 туристів. Обидві ядерні держави стягують війська до кордонів та проводять військові навчання.

У разі відкритого збройного протистояння США та Ізраїль можуть підтримати Індію, тоді як Туреччина та Китай імовірно стануть на бік Пакистану. Про можливих союзників сторін конфлікту "Телеграфу" розповів експерт аналітичного центру Adastra Антон Ганоцький.

За словами експерта, реакція США на загострення ситуації поки що обмежена. Президент Дональд Трамп засудив теракт у Кашмірі та висловив співчуття індійському прем'єру Нарендрі Моді. Проте, Державний департамент США офіційно заявив, що "уважно спостерігає за ситуацією та поки не сформував власну позицію". Однак, як зазначає Антон Ганоцький, у випадку відкритого конфлікту Вашингтон, найімовірніше, підтримає саме Індію.

Ізраїль уже продемонстрував свою позицію, повідомляє експерт. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу запевнив у своїй підтримці Індії у конфлікті з Пакистаном. За інформацією аналітика, два дні тому на індійську авіабазу Адампур було доставлено ізраїльські високоточні боєприпаси, зокрема керовані бомби.

На боці Пакистану відкрито виступила Туреччина, з якою Ісламабад має стратегічні партнерські відносини, розповідає Ганоцький. Він звертає увагу на нещодавній візит пакистанського посла в Туреччині Юсафа Джунаїда до Національного технологічного центру імені Оздеміра Байрактара турецької аерокосмічної компанії BAYKAR, що може свідчити про зацікавленість пакистанців у турецьких безпілотниках.

Щодо Китаю, то за оцінкою Антона Ганоцького, Пекін залишається стратегічним партнером Пакистану, особливо в галузі ракетних технологій. Китай традиційно підтримує Ісламабад у протистоянні з Індією та може забезпечити технічну допомогу в разі ескалації.

Висловився експерт і щодо військового потенціалу сторін: збройні сили Індії налічують близько 1,4 мільйона військовослужбовців проти 650 тисяч у Пакистані. Нью-Делі також має кращу технічну оснащеність завдяки більшому оборонному бюджету та доступу до сучасних технологій з боку США і Росії. Пакистан компенсує це високим мобілізаційним потенціалом і підтримкою Китаю, особливо в ракетних технологіях.

За аналізом Ганоцького, найімовірнішим сценарієм розвитку подій стануть ракетні удари Індії по базах Лашкар-е-Тайба на території Пакистану та можливі обмежені бойові зіткнення в районі Лінії контролю в Кашмірі.

Експерт каже, що індійське суспільство вимагає від уряду Моді "акту помсти" за останній теракт, тому для "Нью-Делі немає іншого виходу як продовжувати ескалацію до певної межі". Проте повномасштабна ядерна війна малоймовірна через усвідомлення обома сторонами катастрофічних наслідків такої ескалації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які ядерні арсенали мають Індія та Пакистан, і якою катастрофою може обернутися конфлікт. Наслідки можуть бути плачевними для людства.