Война — день 731: Россия и Украина обмениваются атаками на вторую годовщину вторжения

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 24 февраля 2024 года, — вторая годовщина с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. Еще с вечера воздушное пространство обеих стран начали сотрясать гул и взрывы: в Краснодарском крае сбили новейший российский самолет А-50У, после чего Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Но вскоре после этого беспилотники атаковали сразу несколько областей РФ. В целом в течение дня 24 февраля есть повышенная опасность провокаций со стороны врага, предупреждают военные.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

19:00 В оккупированном Донецке прилет по ресторану, в котором оккупанты отмечали 23 февраля, сообщают российские военкоры.

18:00 Союзники Украины ежедневно направляют разные виды вооружения, чтобы украинцы могли сопротивляться российским террористам. Однако их недостаточно, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

17:00 Зеленский с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Канадой. Документ предусматривает выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине.

16:00 Украинские войска покинули село Ласточкино под Авдеевкой во избежание перекрытия логистических путей и сохранения личного состава, написал военнослужащий 24 ОШБ.

15:00 Журналисты смогли установить, что во время сбития российского А-50 были ликвидированы 10 членов экипажа.

14:00 Президент Владимир Зеленский посетил Гостомель и записал оттуда видеообращение ко второй годовщине начала российского вторжения.

12:20 Годы вторжения в цифрах: 6,5 млн. украинцев покинули страну, а 3,7 млн. были вынуждены покинуть свои дома и найти временное жилье в другой части Украины. Данные ООН свидетельствуют о смерти около 10 тысяч мирных жителей, в том числе 560 детей. Реальное количество жертв гораздо выше, отмечают эксперты.

10:00 Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку в Днепре. Из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины. Травмированы 7 человек, из которых 2 госпитализированы в больницу.

08:00 В Киев в день второй годовщины полномасштабной войны РФ против Украины прибыла президент Еврокомиссии

"Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец-то не станет свободной", — написала Урсула фон дер Ляен на своей странице в соцсети "Х".

05:00 Нашелся российский Су-34, пропавший с радаров несколько часов назад. СМИ сообщили, что самолет упал в Геническом районе, на временно оккупированной части Херсона.

03:00 Российский Липецк принимает взрывные подарки. Несколько сильных взрывов и пожаров зафиксировано на территории Новолипецкого металлургического комбината.

01:00 В результате атак террористов по Одессе разрушен одноэтажный жилой дом в одном из районов города. Один человек погиб, один получил ранения.

00:00 В течение вечера Россия заявляла об украинских беспилотниках в Брянской, Белгородской, Курской и Тульской области.

Российские беспилотники атаковали Одессу и Киев, в Одессе прилет по жилому дому, известно об одном погибшем и двух пострадавших в тяжелом состоянии. Сообщалось про ракеты на Кропивницкий и Кривой Рог. После запуска одной из них в Херсонской области исчез с радаров российский Су-34.

По состоянию на начало суток карта боевых действий в районе Авдеевки и Марьинки, — самых горячих точках фронта, — выглядит следующим образом:

Авдеевка и Марьинка на карте боевых действий DeepState 24.02.2024

О том, что происходило 21 февраля, читайте в материале: Война — день 728: оккупанты продолжают активно атаковать позиции ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях

С ситуацией в Украине за 22 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 729: шумиха вокруг Taurus для Украины и попытки врага прорваться

Информацию за 23 февраля смотрите по ссылке: Война — день 730: сбитие новейшего А-50У в России и новая атака против Украины