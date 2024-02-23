Война — день 730: сбитие новейшего А-50У в России и новая атака против Украины

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 23 февраля 2024 года. Это знаковый для россиян день, который к тому же еще и прямо перед днем второй годовщины вторжения России в Украину, — на фоне чего украинцев предупреждают о повышенном риске провокаций со стороны врага. Кроме того, российские военные пытаются к "красным датам" достигнуть больших успехов на поле боя, давят на Авдеевском и Марьинском направлении. Украина же на шаг ближе к получению дальнобойных систем Taurus.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

23:00 В России вечер тоже беспокойный. Сообщают про беспилотники над Тульской, Брянской, Белгородской и Курской областями. А истребитель Су-34 исчез с радаров в Херсонской области после запуска ракеты на Кропивницкий.

22:00 Украина под атакой "Шахедов" и ракет, в Одессе пожар, в Киеве воздушная тревога.

21:00 Испания готовится передать Украине новую военную помощь, включающую боеприпасы, — Кулеба.

20:00 Между Эйском и Краснодаром был сбит новейший самолет России дальнего радиолокационного обнаружения А-50У стоимостью $350 млн, – подтверждают источники "Телеграфа". Некоторые российские военкоры пишут, что стреляли из района Мариуполя.

19:00 Канада расширяет и ужесточает санкции против РФ к годовщине вторжения в Украину. Новые санкции Канады касаются 10 физических и 153 юридических лиц. Среди них – помощник Путина и чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре.

Зеленский встретился с делегацией Сената Конгресса США — лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, сенаторами Ричардом Блументалем, Джеком Ридом, Майклом Беннетом, Мэгги Гасаном. "Этот визит – серьезный месседж со стороны США, американского народа. Он говорит о том, что Соединенные Штаты нас поддерживают. Американцы на стороне правды и у нас общие ценности", — сообщает пресс-служба президента.

18:00 Зеленский записал обращение из Львова: "Сначала была встреча с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, затем – встреча с американскими сенаторами – делегация во главе с Чаком Шумером. Хорошие переговоры и еще один полезный день для Украины".

17:00 В Днепре из-за российского удара дроном-камикадзе "Шахед" по многоэтажке известно как минимум об одном погибшем. Его тело извлекли из-под завалов.

В прошлом году РФ произвела около 2 млн боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а в этом году хочет выйти на количество – 2,7 млн, – заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.

16:00 Премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с группой министров приедет на украинско-польскую границу, чтобы провести переговоры по протестам польских фермеров, заблокировавших пункты пропуска.

47-я бригада "Магура" показала боевой выезд танка "Абрамс" под Авдеевкой.

15:00 В период с начала полномасштабного вторжения по октябрь 2023 года из Украины на территорию Беларуси вывезли по меньшей мере 2442 ребенка, — расследование "Радио Свобода".

14:00 За минувшие сутки враг совершил 61 штурм по операционной зоне "Таврия", 43 из которых были на Марьинском направлении. Всего военные РФ нанесли 38 авиаударов (почти все — в Донецкой области), 97 ударов дронами-камикадзе, 1102 обстрела наших позиций, потеряли 503 единицы личного состава, полдесятка оккупантов были захвачены в плен. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

США ввели масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

13:00 Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц, имеющих отношение, в частности, к военному и оборонному секторам. Эти компании и люди принимают участие в поставках вооружения из КНДР в РФ, депортации и укрывательстве украинских детей.

12:00 Верховная Рада поддержала законопроект об освобождении срочников со службы. Важным моментом является то, что документ предусматривает наличие отсрочки от повторной мобилизации сроком 12 месяцев. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

11:00 Генштаб ВСУ поделился свежей статистикой по ликвидированным россиянам на фронте:

Потери армии РФ в Украине 23.02.2024

10:30 Ночью серьезно досталось также Харьковщине. Россияне ударили пятью беспилотниками по селу Мокрая Ракитная. Больше всего пострадало местное агропредприятие. Под завалами до сих пор могут находиться телята.

9:00 В Днепре продолжают разбирать завалы многоэтажки, которую этой ночью атаковали российские "шахеды". В ГСЧС отметили, что продолжаются поиски еще двух пропавших людей.

08:30 Этой ночью украинским военным удалось уничтожить 23 беспилотника во время очередной атаки оккупантов. Всего же российские захватчики выпустили по Украине 31 "шахед" и шесть ракет различного типа.

07:00 За минувшие сутки на фронте зафиксировано резкое увеличение количества боевых столкновений с врагом — аж 101, сообщает Генштаб ВСУ. Самые ожесточенные бои сейчас ведутся на Марьинском направлении (43).

06:30 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

этой ночью оккупанты "кошмарили" Украину в несколько волн — запускали как беспилотники, так и ракеты различных типов;

пока известно о попадании в гражданское предприятие в Одессе и многоэтажку в Днепре. Вместе на оба города пока известно о трех погибших и восьми пострадавших;

количество погибших военных в ВСУ в пять раз меньше, чем в российской армии. Такие данные прозвучали от президента Украины Владимира Зеленского во время интервью телеканалу FOX;

Украина и МВФ договорились о предоставлении очередного транша в размере около 900 млн долларов. Соглашение должно еще утвердить руководство Фонда;

президент США Джо Байден встретился с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей. На встрече политик анонсировал новые санкции против Владимира Путина.

05:00 В Днепре известно о восьми травмированных. В Одессе количество пострадавших и погибших – без изменений.

03:00 В результате ударов террористов по Днепру и Одессе есть жертвы и разрушения. В Днепре беспилотник попал в многоэтажку, в Одессе в здании предприятия погиб один человек.

01:00 Беспилотники террористов все еще фиксируются в окрестностях Днепра. Новая группа БПЛА летит через Запорожскую область, а также фиксируются вражеские беспилотники на Полтавщине.

00:00 Россия запустила две ракеты с акватории Черного моря, одна из них упала в море. В Одессе пожар из-за "Шахеда". Атака дронов продолжается. Карта воздушных тревог на начало суток выглядит следующим образом:

Самая напряженная ситуация на фронте в районе Авдеевки и Марьинки.

Авдеевка и Марьинка на карте боевых действий на начало дня 23.02.2024

Информацию за 20 февраля смотрите по ссылке: Война — день 727: россияне продолжают штурмы возле Авдеевки и стягивают силы на юге

О том, что происходило 21 февраля, читайте в материале: Война — день 728: оккупанты продолжают активно атаковать позиции ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях

С ситуацией в Украине за 22 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 729: шумиха вокруг Taurus для Украины и попытки врага прорваться