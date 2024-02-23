Украина под атакой ракет и "Шахедов": в Одессе пожар, угроза докатилась до Киева

"Телеграф" следит за обстановкой

Вечер пятницы, 23 февраля, не стал спокойным ни для России, ни для Украины. После сбития в Краснодарском крае России военного самолета А-50У во многих областях Украины зазвучали сирены воздушной тревоги. "Телеграф" следит за ситуацией и будет обновлять материал по мере необходимости.

23:22 БпЛА в Макаровском районе Киевской области, курс северо-западный. БпЛА в северной части Киевщины (Припять) постоянно меняет курс.

22:50 Предварительно после запуска ракеты на Кропивницкий также прекратил существование носитель ракеты Су-34 в Херсонской области, пишут мониторинговые каналы.

22:44 БпЛА в районе Василькова Киевской области и северной части Киевского водохранилища, курс северо-западный.

22:33 Херсонская, Николаевская, Кировоградская области – снова угроза применения баллистического вооружения.

22:28 Одесса: В результате вражеских обстрелов произошло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Так выглядит место прилета в Одессе 23.02.2024

22:25 Отбой угрозы применения баллистического вооружения. Актуальная карта тревог:

22:16 Еще одна ракета в направлении Кривого Рога.

22:12 Ракета в направлении Кропивницкого.

22:04 В Одессе вторую ночь подряд пожар из-за атаки "Шахедов".

22:01 БпЛА "Shahed" в Кировоградской области, курсом на Кропивницком. БпЛА в Мироновском районе Киевской области, курс северо-западный (Обухов). БПЛА в Броварском районе Киевской области.

21:50 Для восточных областей тревога в связи с угрозой применения баллистического оружия, в то время как в остальных областях тревога из-за "Шахедов".

Ранее Воздушные силы предупреждали о сразу нескольких группах дронов разного типа в Кировоградской, Черкасской и Одесской областях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Воздушные силы совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины провели успешную спецоперацию по сбитию важного военного самолета России А-50У.