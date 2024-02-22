Война — день 729: шумиха вокруг Taurus для Украины и попытки врага прорваться

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают сдерживать многочисленные российские атаки в условиях нехватки оружия и боеприпасов, а россияне после захвата Авдеевки не снизили темпы штурмов и пришли в движение на других направлениях, а на некоторых начали применять новые тактики, вроде атак на квадроциклах. Тревожные новости поступают и с направления Угледара, который по некоторой информации может следующим принять на себя удар оккупантов. Украинское руководство в то же время убеждено, что у россиян больше нет сил на проведение серьезной наступательной операции и захвата всей Донецкой области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

23:00 Украина под атакой "Шахедов". В ряде областей объявлена тревога. Кроме того, в акватории Черного моря 3 Ту-22м3, зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении южных областей, — сообщают Воздушные силы.

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал про Ставку, важнейшие направления обороны, переход Украины на F-16.

22:00 В Одесской области слышали взрывы. Вероятно силы ПВО работают по вражеским дронам.

Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны Евросоюза и, в частности, введение 13-го пакета санкций против РФ. Обсудили ситуацию на украинско-польской границе.

21:00 Британская газета Evening Standard выпустила свежий номер, посвященный второй годовщине вторжения России в Украину, — на обложке боец ВСУ с "красноречивым" шевроном.

20:00 С начала суток 22 февраля до 18:00 на Марьинском направлении оккупанты более 30 раз пытались прорвать украинскую оборону, — спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Также враги не прекращают штурмов на Авдеевском направлении и вероятно хотят добиться более значительных успехов на Авдеевском направлении к "красным" датам 23-24 февраля.

19:00 Верховная Рада приняла в целом законопроект №10454 о включении прибыли предприятий, работающих на обеспечение нужд безопасности и обороны, в цену поставленных товаров и услуг. Документ поддержали 259 народных депутатов.

18:00 Силы обороны получили бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя. Ранее их передачу Украине анонсировали власти Испании.

17:00 Британия объявила о новом пакете военной помощи Украине, пришлет еще 200 противотанковых ракет Brimstone, научит еще 10 тысяч украинских военных.

16:00 В Бундестаге проголосовали "за" резолюцию руководящих партий, где упоминается предоставление Украине "дополнительных необходимых систем дальнобойного вооружения и боеприпасов". Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются, однако ряд немецких депутатов предполагают, что именно Taurus имелись в виду. Что говорится о Taurus, предполагает и украинский нардеп Егор Чернев.

15:00 В Бундестаге не поддержали предложение оппозиции предоставить Украине ракеты Taurus.

Первые F-16 из Дании приедут в Украину летом, – Минобороны Дании.

14:00 Правительства Польши и Украины встретятся в Варшаве 28 марта, чтобы решить проблему блокады польско-украинской границы, – премьер-министр Польши Дональд Туск.

Зеленский провел новую Ставку, заслушал доклад Буданова о планах врага, об изменениях в оперативной обстановке от Главкома ВСУ Сырского, закрытый доклад о F-16.

13:00 В России создали отряд из спортсменов для привлечения к боевым действиям в Украине, — ЦНС. По инициативе первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко создали отряд "Союз". Туда вошли участники спортивных соревнований, в частности турниров боевых искусств. Спонсорами выступают "росатом", "сбербанк" и т.д., а за обучение бойцов отвечает российский университет спецназа в Чечне.

12:00 СБУ подтвердила, что армия РФ пользуется северокорейскими ракетами. Представители службы задокументировали факты воздушных атак врага, осуществленных баллистическими ракетами типа Hwasong-11 (KN-23/24). Именно их и изготавливают на территории КНДР. Следствие установило, что впервые эти боеприпасы в Украине были использованы 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья. Всего, по данным СБУ, из-за использования северокорейского вооружения погибли по меньшей мере 24 человека, еще более сотни — тяжело ранены.

11:00 Украинская армия нанесла удар по еще одному полигону российских оккупантов — на этот раз на Херсонщине. Это официально подтвердила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Был не один взрыв: трижды повторили — для закрепления. Там действительно готовились российские военные, которые пытались штурмовать уже зачищенные, как они говорили, Крынки. Оккупанты имеют подобные локации на временно оккупированной левобережной Херсонщине, где собираются для проведения подготовки", — пояснила она.

10:00 Генштаб ВСУ отчитался о свежих российских потерях. Общее количество ликвидированной живой силы противника уже превысило 407 тысяч человек.

Потери армии РФ в Украине 22.02.2024

9:00 На Николаевщине СБУ задержала мужчину, который шпионил для российских оккупантов за украинскими кораблями. Сейчас он под стражей, ему грозит до 12 лет заключения.

8:00 За минувшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения, большая часть из которых снова приходится на Авдеевское направление. Об этом информирует Генштаб ВСУ.

7:00 Минус восемь "шахедов" — таков результат работы сил противовоздушной обороны в ночь на 22 февраля. Как сообщили в Воздушных Силах ВСУ, враг атаковал комбинированно — применил десять "шахедов" и противорадиолокационную ракету Х-31П. Кстати, последнюю запустили из акватории Черного моря.

Результат меткости наших защитников поражает. Добавим, что "охота" на вражеские цели велась на территории четырех областей — Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской.

6:30 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли проспать:

этой ночью в ряде областей звучали сирены воздушной тревоги. Также о взрывах сообщалось на Полтавщине, Сумщине, Херсонщине, Донецкой области и тому подобное. Ждем детального отчета от военных и местных ОВА;

также есть данные, что ночь выдалась неспокойной и для россиян. По информации Минобороны РФ, оккупанты якобы сбили над Брянской областью неизвестный дрон, а над Ростовской — ракету;

ВСУ будут иметь право наносить удары по законным российским военным целям за пределами Украины. Это подчеркнул в свежем интервью генсек НАТО Йенс Столтенберг;

в Украине запустили пилотные языковые курсы для военных, которые находятся на подготовке в 150-м учебном центре командования Сил теробороны ВСУ. Это сделано для улучшения владения бойцами украинским языком. Пока план состоит из пяти занятий, но впоследствии его хотят усовершенствовать;

Канада начала изучать вопрос возможной передачи Украине списанных ракет "воздух-земля". Речь идет о снарядах типа CRV7. По словам министра обороны страны Билли Блэра, вероятно такие ракеты можно использовать для сброса с дронов и так далее. Переговоры ведутся.

3:00 Аналитики Deepstate сообщили, что оккупанты продвинулись на направлении Авдеевки и захватили населенный пункт Победа

1:00 В Государственном департаменте США не считают, что российский диктатор получил преимущество в войне против Украины из-за задержи военной помощи, заявил спикер ведомства Мэтью Миллер

00:00 Российские беспилотники атаковали вечером Полтавскую область, взрывы были слышны в Миргородском районе. О пострадавших и разрушениях не сообщалось

С ситуацией в Украине за 19 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 726: РФ продолжает атаковать в районе Авдеевки и штурмует позиции ВСУ на Запорожском направлении

Информацию за 20 февраля смотрите по ссылке: Война — день 727: россияне продолжают штурмы возле Авдеевки и стягивают силы на юге

О том, что происходило 21 февраля, читайте в материале: Война — день 728: оккупанты продолжают активно атаковать позиции ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях