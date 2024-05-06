Директор родильного №1 в Киеве: об идеальном возрасте рождения первого ребенка, альтернативных родах и папах с "крыльями"

Руководитель Киевского городского роддома №1 рассказала о работе в бомбоубежище, парных родах и наибольших вызовах настоящего

Киевский городской роддом №1 — настоящая легенда столицы. Построенный еще в 1918 году на территории старинной крепости, он стал свидетелем многих исторических событий и пережил три войны. Однако самое главное – здесь появились на свет тысячи киевлян, среди которых немало известных личностей. Есть даже мнение, что в каждой третьей семье киевлян есть хоть один человек, который родился в этих стенах.

Как заведение работает в условиях войны, какие новые тренды появились в материнстве и почему не стоит откладывать рождение детей? В интервью "Телеграфу" об этом рассказала директорка медицинского учреждения Наталья Гончарук.

Возраст первых родов

— По вашим наблюдениям, как изменился возраст беременных женщин в последние десятилетия? Действительно ли сейчас 30 лет – это новый стандарт для первенцев?

— Да, конечно, за последние 10 лет произошли определенные изменения. Прежде очевидна тенденция к увеличению возраста женщин, которые рожают первого ребенка. К сожалению, в начале 2000-х годов мы наблюдали много случаев подростковой беременности, что, безусловно, опасно как для здоровья матери, так и для ребенка. Однако сейчас ситуация изменилась к лучшему благодаря активной просветительской работе в соцсетях и СМИ.

Средний возраст перворожденных женщин действительно стал более "взрослым" и близится к 30 годам. Однако я бы не назвала это новым стандартом, ведь многие женщины успешно рожают и в более раннем возрасте. Скорее, это тенденция, которая, вероятно, будет сохраняться, поскольку современные женщины — активные участницы социальной и профессиональной жизни, и многие сознательно подходят к планированию беременности.

Директор родильного Наталья Гончарук

— Вы упомянули о подростковой беременности в начале 2000-х. Не популяризируется ли среди молодежи сейчас реалити-шоу "Беременная в 16"? Многие хейтят эту передачу и новые выпуски, а что вы думаете о таких проектах?

— Это реалити-шоу, насколько я помню, снимали еще до пандемии COVID-19, около 10 лет назад. Потому что после этого я уже не видела никаких съемочных групп у нас.

Считаю, что сейчас популяризация такого контента неуместна. Ранняя беременность несет много рисков, как физических, так и психологических. А учитывая общий уровень тревожности в обществе, прибавлять еще больше стресса несовершеннолетним девушкам было бы неправильно. Даже если физиологически они уже сформированы, это еще не свидетельствует об их психологической готовности к материнству. В 16 лет очень редко встречается действительно осознанное отцовство с пониманием ответственности за жизнь и воспитание ребенка.

Просветительская работа — да, но никак не популяризация. Конечно, каждая женщина уникальна, и возраст не единственный фактор успешного материнства. Однако я рада, что наблюдается тенденция к более сознательному подходу к рождению детей.

Вызовы для Украины – вызовы и для медиков

— С какими основными вызовами, кроме войны, сталкиваются роддома? Может быть, есть проблемы с финансированием, оборудованием, кадрами?

— Конечно, мы все живем и работаем в одних и тех же обстоятельствах, в одном городе. Наше заведение работает по договорам с Национальной службой здоровья Украины и предоставляет бесплатные услуги пациентам. В этой ситуации мы имеем все необходимое для обеспечения медицинских услуг и безопасности пациентов.

Однако это не значит, что нам легко — никто не знает, что будет через несколько минут. Вызовы, существующие для всей страны, существуют и для нас: ответственность за жизнь и здоровье людей в заведении. Работать сейчас непросто для всех, и мы не исключение. Что касается конкретно нашего заведения, то с вопросами финансирования, кадрового обеспечения и медицинского оборудования мы справляемся. И есть надежда, что так будет и дальше.

— Как полномасштабная война повлияла на работу вашего заведения? Приходилось ли принимать роды в бомбоубежище? Как настраивали безопасные условия?

— Война, безусловно, повлияла на работу и внесла свои коррективы. Но наша работа не прекращается ни при каких условиях, она происходит либо непосредственно в отделении, либо в защитном сооружении. Мы обеспечены всем необходимым для продолжения работы и медицинской помощи пациентам.

Если объявляют воздушную тревогу, пациентки акушерского отделения могут по желанию эвакуироваться в защитное укрытие. Это касается и женщин, рожающих в этот момент. Защитное укрытие оборудовано всем необходимым для безопасного и комфортного протекания родов, но мы планируем провести дополнительные ремонтные работы, чтобы сделать его еще более комфортным.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в нашем роддоме 12 родов и два кесаревых сечения прошли непосредственно в бомбоубежище.

Ситуации случаются разные

— Была ли эвакуация новорожденных в бомбоубежище?

— Если роды уже позади, а за окном раздаются взрывы или сирены воздушной тревоги, матери всегда берут новорожденных детей с собой в укрытие. Для мамы дороже всего ее ребенок, и это инстинкт, который действует на подсознательном уровне. Она может оставить все: телефон, ноутбук, но ребенка она всегда возьмет с собой, даже если это посреди ночи и она не успела одеться. Ей нужно только напомнить взять что-то тепленькое, ведь в укрытии хоть и тепло, но дополнительные пледы и другие вещи не помешают.

В нашем роддоме все обустроено так, чтобы новорожденные могли находиться с матерями. Давно отошла практика содержания младенцев в общих детских палатах, как это было принято в советское время.

Однако у нас есть отдельно оборудованная реанимационная комната для новорожденных, нуждающихся в специальном уходе и лечении. Во время воздушной тревоги мы эвакуируем этих детей в защитное укрытие.

Отцы на родах

— Многие ли мужчины приходят на парные роды? Как реагируют? Считаете ли это положительным трендом?

— Да, гораздо больше пап, чем раньше, присутствуют на родах. Мы стараемся создать максимально комфортные условия, чтобы отцовство стало удовольствием с первой минуты. Мы относимся к мужчинам с уважением, вниманием, стремлением помочь и ответить на все их вопросы. Если они видят это положительное отношение, мы учим их ухаживать за ребенком, приобщаем к родам.

Тогда, по словам врача, папы чувствуют свою важность и могут гордиться, что тоже "рождали".

Это имеет огромное значение для дальнейшего воспитания детей. Так что я считаю присутствие мужчин во время родов положительным трендом.

— В акушерстве приобретают популярность роды в воде, вертикальные роды, роды дома и т.д. Практикуются ли они в вашем заведении и как относитесь к таким нетрадиционным методам?

— Я очень положительно отношусь к альтернативным способам родов. Считаю, что женщина должна рожать в той позе и условиях, которые наиболее комфортны для нее. Чем комфортнее она чувствует себя, тем лучше для течения родов.

Мы сторонники максимально естественных, физиологических родов. Женщина может значительно облегчить этот процесс, выбирая удобную для себя позицию. Это могут быть роды в воде, роды в присутствии подруги или партнера для эмоциональной поддержки. Мы также практикуем индивидуальные родовые залы, где находится только одна роженица, обеспечиваем условия для соблюдения принципа "трех Т" – темно, тепло, тихо. Есть разнообразные вспомогательные средства: кариматы, фитболы (мячи для фитнеса. — Ред .), кровати-трансформеры, позволяющие женщине принимать любую удобную позу. То есть мы полностью открыты к разным позициям во время родов и не имеем никаких запретов на это.

— Количество преждевременных родов в 2023 году выросло на 30% по сравнению с 2022-м. Действительно ли вы это наблюдаете и чем это может быть вызвано?

— Статистически количество преждевременных родов не увеличилось. Определенные колебания в процентах в отдельных роддомах могли быть связаны с миграцией населения, особенно в 2022 году, когда беременные женщины перемещались в другие регионы. Но если брать общие показатели за 2022-2023 годы, то процент преждевременных родов остался на том же уровне, что и раньше.

— Наблюдался ли рост количества абортов после начала полномасштабной войны?

— Напротив, по нашим наблюдениям количество абортов несколько уменьшилось. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, улучшилась доступность контрацепции. Во-вторых, мы видим более ответственное отношение к планированию семьи и отцовства. И в третьих, статистически наблюдается незначительное увеличение количества повторных родов. То есть осознание важности рождаемости сейчас психологически выше, чем было несколько лет назад.

— Что вы можете посоветовать женщинам, которые сейчас питают надежду стать мамочками в условиях войны? Как им справиться с тревогами?

— Вызовы в нашей жизни, к сожалению, не заканчиваются. Роль женщины – рожать детей, и никто, кроме нее, этого сделать не может. Мы уже пережили экономические кризисы, Майдан, отчуждение территорий, пандемию COVID-19. И вот сейчас – полномасштабная война. Но у женщины есть четко определенный срок репродуктивных возможностей своего организма. Мы не становимся моложе и здоровее с годами.

Чем больше женщина откладывает беременность, тем сложнее ей будет забеременеть и выносить ребенка.

Идеально родить первого ребенка до 35 лет, ведь после 40 забеременеть гораздо труднее. Женщина не должна привязывать рождение ребенка к каким-либо условностям — наличию квартиры, машины, денег или возможностей для отдыха. Главное – родительская любовь и понимание того, что ты нужен своему ребенку. Остальное – вторичное для детей. Следует понимать ограниченность репродуктивного возраста и не откладывать важное решение на потом.

Возвращение из-за границы и рождение

— Расскажите о самых сложных случаях, с которыми вам приходилось сталкиваться в многолетней карьере акушера-гинеколога. Случались ли роды-рекордсмены?

— Сложных случаев всегда много. Но знаете, меня очень радует, что сейчас возвращаются наши женщины приезжают из-за границы и рожают тут. Меня очень радует, что женщины, имеющие мужчин-военнослужащих или сами военнослужащие, тоже беременнеют и рожают. Это очень хорошо.

Меня очень радует то, что находящиеся в зоне боевых действий папы-военнослужащие с большой радостью летят на крыльях, когда женщина рожает. И командиры их отпускают, чтобы они активно участвовали в рождении ребенка. Для них это очень положительная ситуация и смена картинки. Это событие настолько мотивирует их, что они с уверенностью могут дальше идти по жизни, находя в себе силы и вдохновение для продолжения своей работы.

Радует и то, что приходят пары за вторым, третьим, четвертым ребенком, и это большое счастье. И мне бы очень хотелось, чтобы с чисто медицинской точки зрения, интересных и сложных случаев было меньше.

Каждая такая ситуация несет в себе риски не только для нас как медицинского персонала, но и самой пациентки, ведь может иметь негативные последствия для ее здоровья в будущем. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы свести к минимуму такие случаи. И хотелось бы, чтобы как можно больше рождалось маленьких украинцев-украинок, и чтобы наша нация цвела, развивалась, жила в мире, согласии и добре.