С техникой "от блэкаута" начались проблемы. Что с ценами?

EcoFlow дорожает и уже заканчивается? Украинцы метут зарядные станции

Зарядные станции и генераторы за последние дни прибавили в цене несколько тысяч гривен. И это только начало. Потому что Россия разрушает украинскую энергосистему, и наученные предыдущим опытом украинцы побежали за товарами "от блэкаута".

"Бизнес-Телеграф" рассказывает, что происходит.

Пошли за зарядками и генераторами

В Украине резко ухудшилась ситуация с электроэнергией. Уже несколько дней в большинстве регионов действуют графики отключений для населения и бизнеса. И прогнозы на лето неутешительные. В "Укрэнерго" говорят, что отключения могут сохраниться. Особенно если будет жарко, и украинцы массово включат кондиционеры.

Наученные опытом украинцы уже готовятся к отключениям. Продавцы говорят, что продажи "энергетических" товаров растут.

Спрос на технику "от блэкаута" начал расти еще с середины марта. Тогда враг возобновил масштабные атаки на энергосистему. Руководитель отдела аналитики розницы сети "Алло" Сергей Черный говорит, что за несколько недель продажи генераторов, зарядных станций и пауэрбанков взлетели в разы. На 283% увеличились продажи зарядных станций за 15 и 16 мая, по сравнению с 8 и 9 мая: и на 179%, если сравнить с 3-9 мая. Продажи пауэрбанков за эти же периоды выросли на 239% и 183%. Немного ниже динамика по генераторам.

Те, кто не закупился всем необходимым во времена предыдущего энергетического кризиса, закажут по несколько приборов: бесперебойники, пауэрбанки, автономные фонари и т. д. Некоторые просто восстанавливают старые запасы или что-то докупают.

Почему дорожает EcoFlow

Любопытно, что буквально до последних дней ценники на большинство товаров "от блэкаута" держались. Удорожания техники не было, несмотря на повышенный спрос.

Возможное объяснение — продавцы пытались распродать прошлогодние запасы. Тогда техники завезли много, а отключения внезапно закончились. Поэтому ценники на генераторы, бесперебойники, пауэрбанки обвалились и были низкими вплоть до середины мая.

Но ситуация быстро меняется. По данным площадки hotline, которая мониторит цены более чем в 2 000 магазинов, на отдельные товары "от блэкаута" уже начали расти цены.

Больше всего это заметно на примере зарядных станций и генераторов EcoFlow.

К примеру, генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel (газ-бензин, мощность 1,8 кВт) еще в феврале стоил в среднем около 52 300 гривен. В мае ценник уже подскочил до 61 600.

Сравнительно недорогая зарядная станция River 2 Max (500 Вт) в марте стоила 20 500, сейчас — 20 800. Конечно, это не то подорожание, которое было осенью 2022 года, когда за такую зарядку просили более 49 000. Но ценник начал двигаться, и кто знает, где он остановится.

Зарядная станция EcoFlow Delta 2 Max (2400 Вт) уже идет на ценовой рекорд. В начале года ее можно было купить за 78 300 гривен. В конце апреля цена выросла до 82 900, а по состоянию на 17 мая эта зарядная станция стоит уже почти 83 800.

В авторизованном магазине EcoFlow компании EcoFlow Украина (официальный импортер техники этого бренда) "Бизнес-Телеграфу" объяснили, что запасы многих моделей заканчиваются. "Спрос вырос, и едва ли не каждый день он становится больше. Такого никто не ожидал. Товара на складах осталось не так много. Некоторые модели, товарные остатки которых сравнительно велики, можно купить даже со скидками. Но наиболее популярные могут стать дефицитными. Мы ожидаем новых поставок, но пока не можем сказать, какими будут обновленные цены", — рассказали в магазине.

Техникой EcoFlow торгует не только официальный импортер и партнерские магазины (среди которых, в частности, "Эпицентр" и Rozetka), но и другие фирмы, которые завезли оборудование еще в конце позапрошлого года.

Потому ценники по рынку очень отличаются. Например, ценовой диапазон по зарядной станции EcoFlow Belta 2 Extra Battery (1200 Вт) — от 26 500 грн до 53 961 грн. По модели EcoFlow River Pro (600 Вт) цены отличаются еще больше – от 19 100 до 48 919 грн. За счет этого средняя цена, которая в марте составляла 22 300, сейчас уже достигла 29 200.

Максимальный ценник – почти 49 000 – у харьковского интернет-магазина denika.ua. И это уже "со скидкой". Потому что старая цена еще выше – 54 300 гривен.

На генераторы, пауэрбанки, фонари цены пока относительно стабильные. Но все будет зависеть от спроса и наличия товара на складах. Не исключено, что на ажиотаже у продавцов вырастут аппетиты, и они попытаются заработать по максимуму.